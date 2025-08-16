UTURUKI
2 dk kusoma
Uturuki inatuma salamu za rambirambi kufuatia maafa makubwa ya mafuriko Pakistan
Uturuki inaomboleza vifo nchini Pakistan huku mafuriko na maporomoko ya ardhi yakisababisha uharibifu katika mikoa na jamii nyingi.
Uturuki inatuma salamu za rambirambi kufuatia maafa makubwa ya mafuriko Pakistan
Wengi waliokufa walikuwa katika Khyber Pakhtunkhwa, huku mawasiliano yakikatwa katika maeneo kadhaa yaliyoathirika. / AA
16 Agosti 2025

Uturuki siku ya Jumamosi ilitoa rambirambi kwa Pakistan kufuatia vifo vya mamia ya watu kutokana na mafuriko nchini humo.

"Tumesikitishwa sana na vifo vilivyosababishwa na mafuriko nchini Pakistan," ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki.

"Tunawaombea rehema za Mwenyezi Mungu wale waliopoteza maisha na tunatoa pole kwa watu wa Pakistan," taarifa hiyo iliongeza.

Kwa mujibu wa mamlaka za Pakistan siku ya Jumamosi, idadi ya vifo kutokana na mafuriko ya ghafla na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa imefikia watu 321.

Wengi wa waliopoteza maisha wako katika jimbo la kaskazini magharibi la Khyber Pakhtunkhwa, ambapo Mamlaka ya Usimamizi wa Maafa ya Mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa imeripoti vifo vya watu 307.

Watu watano wameripotiwa kufariki katika jimbo la Gilgit-Baltistan na wengine tisa katika eneo la Kashmir linalosimamiwa na Pakistan, pia linalojulikana kama Azad Jammu na Kashmir.

Zilizopendekezwa

Mawasiliano katika maeneo kadhaa pia yamekatika kutokana na minara ya simu kuharibiwa.

Mafuriko zaidi yanatarajiwa

Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Maafa imeonya kuhusu kipindi kingine cha mvua za monsoon kuanzia Ijumaa hadi Septemba 10.

Mamlaka pia zimeonya kuwa ongezeko la joto limeharakisha kuyeyuka kwa theluji na barafu katika maeneo ya juu, hali inayoongeza mtiririko wa maji kwenye mito.

Mvua za monsoon, ambazo kwa kawaida hudumu kutoka Juni hadi Septemba, mara nyingi husababisha uharibifu kote Asia Kusini, ikiwemo Pakistan, lakini mabadiliko ya tabianchi yameongeza kutotabirika na ukali wa mvua hizo katika miaka ya hivi karibuni.

CHANZO:AA
Soma zaidi
Mkutano wa Trump-Putin unatoa 'msukumo mpya' wa kumaliza vita vya Urusi na Ukraine: Erdogan
Uturuki inatuma salamu za rambirambi kufuatia maafa makubwa ya mafuriko Pakistan
Kamati ya Wakristo wa Palestina inasema Israel inatekeleza uchokozi 'usio kifani' dhidi ya makanisa
Trump na Putin watangaza hatua nzuri katika mkutano wa kilele wa Alaska bila makubaliano ya Ukraine
Kisukuku cha asili cha Ethiopia Lucy kinaelekea Ulaya huku kukiwa na wasiwasi wa usalama wake
'Gaza haina muda wa kupoteza': Erdogan atoa wito kuchukuliwa hatua za haraka ili kuzuia maangamizi
Erdogan anashutumu magharibi kwa unafiki kuhusu mauaji ya kimbari yanayofanywa na Israel huko Gaza
Afrika Kusini yaanza mjadala wa taifa kutafuta suluhu ya matatizo
Umoja wa Afrika wataka ulimwengu kutumia ramani ya dunia inayoonyesha ukubwa halisi wa Afrika
Erdogan, Rutte wazungumzia Ukraine na mkutano unaotarajiwa kati ya Trump na Putin
Mahakama Kenya yapigia msumari sheria ya kustaafu miaka 60
Hospitali ya Nairobi nchini Kenya matatani kufuatia mvutano wa uongozi
Zaidi ya mataifa 30 yahimiza kusitishwa kuzingirwa kwa mji wa El Fasher nchini Sudan
Watu wasiopungua 25 wamefukiwa kwenye mgodi mmoja kaskazini mwa Tanzania
Kuridhia kwa serikali ya Eswatini kupokea waliotimuliwa Marekani kwapinga mahakamani
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us