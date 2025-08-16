Uturuki siku ya Jumamosi ilitoa rambirambi kwa Pakistan kufuatia vifo vya mamia ya watu kutokana na mafuriko nchini humo.

"Tumesikitishwa sana na vifo vilivyosababishwa na mafuriko nchini Pakistan," ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki.

"Tunawaombea rehema za Mwenyezi Mungu wale waliopoteza maisha na tunatoa pole kwa watu wa Pakistan," taarifa hiyo iliongeza.

Kwa mujibu wa mamlaka za Pakistan siku ya Jumamosi, idadi ya vifo kutokana na mafuriko ya ghafla na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa imefikia watu 321.

Wengi wa waliopoteza maisha wako katika jimbo la kaskazini magharibi la Khyber Pakhtunkhwa, ambapo Mamlaka ya Usimamizi wa Maafa ya Mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa imeripoti vifo vya watu 307.

Watu watano wameripotiwa kufariki katika jimbo la Gilgit-Baltistan na wengine tisa katika eneo la Kashmir linalosimamiwa na Pakistan, pia linalojulikana kama Azad Jammu na Kashmir.