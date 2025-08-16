Uturuki siku ya Jumamosi ilitoa rambirambi kwa Pakistan kufuatia vifo vya mamia ya watu kutokana na mafuriko nchini humo.
"Tumesikitishwa sana na vifo vilivyosababishwa na mafuriko nchini Pakistan," ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki.
"Tunawaombea rehema za Mwenyezi Mungu wale waliopoteza maisha na tunatoa pole kwa watu wa Pakistan," taarifa hiyo iliongeza.
Kwa mujibu wa mamlaka za Pakistan siku ya Jumamosi, idadi ya vifo kutokana na mafuriko ya ghafla na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa imefikia watu 321.
Wengi wa waliopoteza maisha wako katika jimbo la kaskazini magharibi la Khyber Pakhtunkhwa, ambapo Mamlaka ya Usimamizi wa Maafa ya Mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa imeripoti vifo vya watu 307.
Watu watano wameripotiwa kufariki katika jimbo la Gilgit-Baltistan na wengine tisa katika eneo la Kashmir linalosimamiwa na Pakistan, pia linalojulikana kama Azad Jammu na Kashmir.
Mawasiliano katika maeneo kadhaa pia yamekatika kutokana na minara ya simu kuharibiwa.
Mafuriko zaidi yanatarajiwa
Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Maafa imeonya kuhusu kipindi kingine cha mvua za monsoon kuanzia Ijumaa hadi Septemba 10.
Mamlaka pia zimeonya kuwa ongezeko la joto limeharakisha kuyeyuka kwa theluji na barafu katika maeneo ya juu, hali inayoongeza mtiririko wa maji kwenye mito.
Mvua za monsoon, ambazo kwa kawaida hudumu kutoka Juni hadi Septemba, mara nyingi husababisha uharibifu kote Asia Kusini, ikiwemo Pakistan, lakini mabadiliko ya tabianchi yameongeza kutotabirika na ukali wa mvua hizo katika miaka ya hivi karibuni.