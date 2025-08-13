AFRIKA
2 dk kusoma
Afrika Kusini yaeleza ripoti ya Marekani kuhusu haki kuwa 'siyo sahihi
Afrika Kusini imeielezea ripoti hiyo "kuwa na mapungufu" ambayo Marekani inasema hali ya haki za binadamu Afrika Kusini "imekuwa mbaya" , siku chache baada ya serikali ya Trump kuiwekea ushuru wa asilimia 30 kwa bidhaa zao nyingi wanazouza nje.
Afrika Kusini yaeleza ripoti ya Marekani kuhusu haki kuwa 'siyo sahihi
Afrika Kusini imeshtumu ripoti ya Marekani inayoieleza kuwa hali yake ya haki za binadamu "inakuwa mbaye." / Picha: Reuters
13 Agosti 2025

Afrika Kusini imeitaja ripoti ya Marekani inayozungumza kuhusu hali ya haki za binadamu "kuwa na mapungufu", siku chache baada ya uongozi wa Donald Trump kuiwekea ushuru wa asilima 30 kwa bidhaa nyingi ambazo wanauza nje ya nchi.

Katika ripoti yake ya haki za binadamu ya kila mwaka iliotolewa siku ya Jumanne, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeishtumu Afrika Kusini kwa kuchukuwa "hatua za kutia hofu katika suala la kuchukuwa ardhi za jamii ya Waafrikaner na ukiukwaji wa haki kwa jamii za walio wachache."

Ikiwa wamewekewa ushuru mkubwa zaidi wa Marekani kuliko nchi yoyote Kusini mwa Jangwa la Sahara, Afrika Kusini imekuwa ikilengwa na Trump, ambaye ameshtumu sheria za nchi hiyo za ardhi na zile za ajira ambazo ni kwa ajili ya kutatua usawa wa watu wa rangi tofauti.

Wizara ya mambo ya nje ya Afrika Kusini ilijibu siku ya Jumanne ikieleza "kusikitishwa sana" na ripoti hiyo ya Marekani.

'Siyo sahihi na yenye mapungufu'

Zilizopendekezwa

"Tumegundua ripoti hiyo siyo sahihi na ina mapungufu na imeshindwa kuakisi ukweli wa demokrasia wa katiba yetu," ilisema.

Sheria iliyotiwa saini mwaka huu na Rais Cyril Ramaphosa na kushutumiwa na Trump inaruhusu kuchukuliwa kwa ardhi bila fidia katika mazingira fulani.

Umiliki wa ardhi bado ni suala tata nchini Afrika Kusini, huku sehemu kubwa ya ardhi ikiwa bado inamilikiwa na wazungu miongo mitatu baada ya kumalizika kwa utawala wa ubaguzi kwa misingi ya rangi.

Afrika Kusini inatarajia kufikia makubaliano na Marekani, mshirika wake wa tatu kwa ukubwa kibiashara, ili kuokoa maelfu ya ajira katika sekta ya kilimo, magari na ya kutengeneza nguo ambazo zinategemea zaidi soko la Marekani.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
Mkutano wa Trump-Putin unatoa 'msukumo mpya' wa kumaliza vita vya Urusi na Ukraine: Erdogan
Uturuki inatuma salamu za rambirambi kufuatia maafa makubwa ya mafuriko Pakistan
Kamati ya Wakristo wa Palestina inasema Israel inatekeleza uchokozi 'usio kifani' dhidi ya makanisa
Trump na Putin watangaza hatua nzuri katika mkutano wa kilele wa Alaska bila makubaliano ya Ukraine
Kisukuku cha asili cha Ethiopia Lucy kinaelekea Ulaya huku kukiwa na wasiwasi wa usalama wake
'Gaza haina muda wa kupoteza': Erdogan atoa wito kuchukuliwa hatua za haraka ili kuzuia maangamizi
Erdogan anashutumu magharibi kwa unafiki kuhusu mauaji ya kimbari yanayofanywa na Israel huko Gaza
Afrika Kusini yaanza mjadala wa taifa kutafuta suluhu ya matatizo
Umoja wa Afrika wataka ulimwengu kutumia ramani ya dunia inayoonyesha ukubwa halisi wa Afrika
Erdogan, Rutte wazungumzia Ukraine na mkutano unaotarajiwa kati ya Trump na Putin
Mahakama Kenya yapigia msumari sheria ya kustaafu miaka 60
Hospitali ya Nairobi nchini Kenya matatani kufuatia mvutano wa uongozi
Zaidi ya mataifa 30 yahimiza kusitishwa kuzingirwa kwa mji wa El Fasher nchini Sudan
Watu wasiopungua 25 wamefukiwa kwenye mgodi mmoja kaskazini mwa Tanzania
Kuridhia kwa serikali ya Eswatini kupokea waliotimuliwa Marekani kwapinga mahakamani
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us