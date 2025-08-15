Maafisa wakuu kutoka zaidi ya nchi 30 na mashirika ya kimataifa siku ya Alhamisi walihimiza kusitishwa mara moja kuzingirwa kwa El Fasher katika jimbo la Darfur Kaskazini mwa Sudan.

Taarifa ya pamoja ilionya kuwa mamia kwa maelfu ya raia wamekwama bila chakula, maji, au huduma ya matibabu huku mapigano kati ya Vikosi vya Rapid Support Forces (RSF) na Vikosi vya Wanajeshi vya Sudan yakiendelea.

"Pande zote kwenye mzozo zinawajibika kwa ulinzi wa raia huko Darfur na Kordofan," taarifa ya pamoja ilisema. "Hii haiwezi kuendelea," iliongeza.

Vifo na ugonjwa wa kipindupindu

Kulingana na waliotia saini, ambao ni pamoja na maafisa wakuu kutoka Uingereza, Canada, Uhispania, Norway, Uswidi, na EU, "Njia zote za biashara na za usambazaji zimekatwa, na mashirika ya kibinadamu yameshindwa kutoa msaada wa kuokoa maisha kwa zaidi ya mwaka mmoja."

Walisema njaa, iliyothibitishwa kwa mara ya kwanza katika kambi karibu na El Fasher mnamo Agosti 2024, "Imeenea tangu wakati huo na inatarajiwa kuenea zaidi katika msimu wa sasa."

Zaidi ya watu 60 wameripotiwa kufariki kutokana na utapiamlo katika wiki iliyopita, huku "kuongezeka kwa maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu yakizidisha athari mbaya zaidi ya utapiamlo."