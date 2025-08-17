Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan siku ya Jumapili aliwakumbuka wahanga wa tetemeko la ardhi la Marmara la mwaka 1999 katika kumbukumbu ya miaka 26 tangu tukio hilo.

“Hadi leo, bado tunahisi maumivu moyoni ya wananchi wetu waliopoteza maisha yao katika tetemeko la ardhi la Marmara la Agosti 17, 1999.