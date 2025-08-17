17 Agosti 2025
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan siku ya Jumapili aliwakumbuka wahanga wa tetemeko la ardhi la Marmara la mwaka 1999 katika kumbukumbu ya miaka 26 tangu tukio hilo.
“Hadi leo, bado tunahisi maumivu moyoni ya wananchi wetu waliopoteza maisha yao katika tetemeko la ardhi la Marmara la Agosti 17, 1999.
Katika kumbukumbu ya janga hili kubwa, naomba rehema za Mungu kwa wale waliopoteza maisha yao na tena natuma rambirambi zangu kwa familia na jamaa zao,” alisema Rais wa Uturuki.
CHANZO:AA