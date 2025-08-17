UTURUKI
Erdogan aadhimisha miaka 26 tangu tetemeko la ardhi la Marmara, awaomboleze waathiriwa
Rais wa Uturuki Erdogan alitoa heshima kwa wahanga wa tetemeko la ardhi la Marmara mwaka 1999, ambalo lilikuwa na ukubwa wa 7.4 katika kipimo cha Richter, akiwaombea na kutoa rambirambi kwa kuadhimisha kumbukumbu yake.
Erdogan aitoa pole kwa familia za waliokufa kutokana na tetemeko la ardhi. / AA
17 Agosti 2025

Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan siku ya Jumapili aliwakumbuka wahanga wa tetemeko la ardhi la Marmara la mwaka 1999 katika kumbukumbu ya miaka 26 tangu tukio hilo.

“Hadi leo, bado tunahisi maumivu moyoni ya wananchi wetu waliopoteza maisha yao katika tetemeko la ardhi la Marmara la Agosti 17, 1999.

Katika kumbukumbu ya janga hili kubwa, naomba rehema za Mungu kwa wale waliopoteza maisha yao na tena natuma rambirambi zangu kwa familia na jamaa zao,” alisema Rais wa Uturuki.

CHANZO:AA
