Baraza hilo limekataa tangazo la Kikosi cha RSF la kuunda serikali mbadala katika maeneo wanayoyadhibiti nchini Sudan, likionya kuwa hatua hiyo inatishia umoja wa taifa hilo, mipaka yake ya kitaifa, na utulivu wa kikanda.

"Tunapinga tangazo la kuundwa kwa serikali mbadala ya utawala katika maeneo yanayodhibitiwa na Kikosi cha RSF," lilisema baraza hilo siku ya Jumatano kupitia taarifa, likieleza "wasiwasi mkubwa" kuwa hatua hiyo inaweza kusababisha mgawanyiko wa nchi na kuongezeka kwa janga la kibinadamu.

Lilitoa msimamo thabiti juu ya mamlaka ya Sudan, uhuru, umoja na mipaka ya kitaifa, ikisisitiza kwamba hatua za upande mmoja zinazodhoofisha kanuni hizi zinahatarisha mustakabali wa Sudan na amani katika eneo hilo.

Wajumbe walirejelea azimio nambari 2736 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililopitishwa mwezi Juni, ambalo linaitaka RSF kuacha kuzingira eneo la El Fasher - mji mkuu wa Darfur Kaskazini na kitovu muhimu cha kibinadamu - na kusitisha mapigano katika maeneo yanayozunguka ambapo njaa na uhaba mkubwa wa chakula unaripotiwa.

"Wanachama wa Baraza la Usalama waliitaka RSF kuruhusu kufikiwa kwa misaada ya kibinadamu katika eneo El Fasher," ilisema taarifa hiyo, ikibainisha ripoti za mashambulizi mapya ya RSF dhidi ya jiji hilo.

Ofisi ya Haki za Kibinadamu ya Umoja wa Mataifa ilisema taarifa za awali zinaonesha kuwa takriban raia 57 waliuwawa katika shambulio la Jumatatu na RSF, wakiwemo watu 40 waliokimbia makazi yao katika kambi ya Abu Shouk.

Baraza hilo pia limelaani mashambulizi ya hivi karibuni katika eneo la Kordofan nchini Sudan yaliyofanywa na pande mbalimbali, likisema yamesababisha hasara kubwa ya raia na kutatiza shughuli za kibinadamu.