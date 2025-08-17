Jukwaa la mitandao ya kijamii la Kituruki, Next Sosyal, limevuka watumiaji milioni 1, kama ilivyotangazwa na Mwenyekiti wa Bodi ya Utendaji ya TEKNOFEST na Bodi ya Wadhamini ya Wakfu wa Timu ya Teknolojia ya Uturuki kwenye akaunti yake Jumamosi.

“Jukwaa la kijamii zaidi la Uturuki, NSosyal, limevuka watumiaji milioni 1,” alisema Selcuk Bayraktar.

Bayraktar alitangaza kuwa kutakuwa na zawadi kwa machapisho yaliyowekwa kwenye jukwaa la #NSosyal kwa kutumia alama ya reli #NSosyalBenim hadi Agosti 22, ambapo washiriki wanaweza kushinda zawadi kama baiskeli ya umeme, PlayStation, GoPro, kompyuta ya Monster, kompyuta kibao, simu ya mkononi, saa ya kisasa, na spika za Bluetooth.

Awali, alitangaza kutolewa kwa toleo la beta la jukwaa hilo mnamo Julai 4.

Jukwaa hilo, lililoendelezwa chini ya uongozi wa Wakfu wa T3, limevutia umakini kwa kutoa uzoefu safi na salama wa mitandao ya kijamii.

Hivi karibuni, Next Sosyal imekuwa programu maarufu zaidi ya bure katika kitengo cha "mitandao ya kijamii" kwenye maduka ya simu.