Jukwaa la mitandao ya kijamii la Kituruki, Next Sosyal, limevuka watumiaji milioni 1, kama ilivyotangazwa na Mwenyekiti wa Bodi ya Utendaji ya TEKNOFEST na Bodi ya Wadhamini ya Wakfu wa Timu ya Teknolojia ya Uturuki kwenye akaunti yake Jumamosi.
“Jukwaa la kijamii zaidi la Uturuki, NSosyal, limevuka watumiaji milioni 1,” alisema Selcuk Bayraktar.
Bayraktar alitangaza kuwa kutakuwa na zawadi kwa machapisho yaliyowekwa kwenye jukwaa la #NSosyal kwa kutumia alama ya reli #NSosyalBenim hadi Agosti 22, ambapo washiriki wanaweza kushinda zawadi kama baiskeli ya umeme, PlayStation, GoPro, kompyuta ya Monster, kompyuta kibao, simu ya mkononi, saa ya kisasa, na spika za Bluetooth.
Awali, alitangaza kutolewa kwa toleo la beta la jukwaa hilo mnamo Julai 4.
Jukwaa hilo, lililoendelezwa chini ya uongozi wa Wakfu wa T3, limevutia umakini kwa kutoa uzoefu safi na salama wa mitandao ya kijamii.
Hivi karibuni, Next Sosyal imekuwa programu maarufu zaidi ya bure katika kitengo cha "mitandao ya kijamii" kwenye maduka ya simu.
Tangu kuzinduliwa kwa toleo la beta, Next Sosyal limekua kwa kasi, likiwa na zaidi ya watumiaji milioni 1, likionyesha uwezo wa teknolojia za ndani katika sekta ya mitandao ya kijamii.
Next Sosyal inaruhusu watumiaji kueleza mawazo yao kwa uhuru.
Jukwaa hili limeundwa hasa kwa ajili ya kushiriki maudhui yanayohusiana na habari, teknolojia, mtindo wa maisha, na matukio ya sasa.
Next Sosyal, ambayo haina taarifa za kupotosha, matusi, akaunti za roboti, na algorithimu za kudanganya, linajulikana kwa ujumuishaji wa AI. Mfano mkubwa wa lugha wa Kituruki, T3 AI, uliotengenezwa kwa ushirikiano kati ya Wakfu wa T3 na Baykar, huongeza ushirikiano kwa kujibu haraka machapisho yaliyotajwa na watumiaji.
Zaidi ya hayo, programu zilizotengenezwa na waandaaji programu vijana zinaboresha uaminifu wa jukwaa kupitia vipengele kama vile kugundua taarifa za kupotosha.