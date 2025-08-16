Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, ametoa wito kwa dunia kuchukua hatua kusitisha vita huko Gaza, akionya kuwa eneo hilo linakaribia "kuporomoka kabisa kibinadamu" kufuatia mashambulizi ya Israeli, katika makala aliyoiandika kwa Al Jazeera.
Mkuu wa Mawasiliano wa Uturuki, Burhanettin Duran, alitangaza kuchapishwa kwa makala hiyo kwenye jukwaa la mitandao ya kijamii la Uturuki, Next Sosyal.
Katika makala hiyo yenye kichwa "Dhamiri ya ubinadamu inajaribiwa Gaza" iliyochapishwa Alhamisi kwa Kiingereza na Kiarabu, Erdogan aliishutumu Israeli kwa kutekeleza "sera ya kimfumo ya maangamizi" dhidi ya Wapalestina.
"Njaa, kiu, na tishio la magonjwa ya mlipuko vinaipeleka Gaza kwenye kuporomoka kabisa kibinadamu," Erdogan aliandika. "Hadi sasa, zaidi ya Wapalestina 61,000—wengi wao wakiwa wanawake na watoto—wameuawa katika mashambulizi ya Israeli."
Alisema Ankara inaendelea kushinikiza kusitishwa kwa mapigano katika Umoja wa Mataifa na Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu huku ikifanya upatanishi kati ya makundi ya Kipalestina.
'Viwango viwili vya Magharibi'
"Viwango viwili vya Magharibi—kuchukua hatua haraka katika migogoro mingine huku ikichukua msimamo wa kutojali kuhusu Gaza—vinadhoofisha uaminifu wa utaratibu wa kimataifa unaodaiwa kujengwa juu ya misingi na sheria," Erdogan aliandika.
Alisema harakati za haraka za kimataifa kuhusu Ukraine hazijalingana na Gaza, hali inayoiwezesha Israeli kuchukua hatua "bila hata adhabu ndogo."
Erdogan alielezea juhudi za kibinadamu na kidiplomasia za Uturuki zinazoendelea, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa misaada, uokoaji wa matibabu, na upatanishi kati ya makundi ya Kipalestina, mara nyingi kwa kushirikiana na Qatar. Alirudia kauli yake katika mkutano wa NATO mwezi uliopita kwamba "Gaza haina muda wa kupoteza" na tena akasema hatua za Israeli ni "mauaji ya kimbari."
Rais alionya kuwa mzozo huo unahatarisha kuleta hali ya kutokuwa na utulivu katika eneo zima, kuongeza mvutano kati ya Israeli na Iran, na kuchochea uhamishaji wa watu, msimamo mkali, na vitisho kwa usalama wa nishati. Aliitaka kusitishwa mara moja kwa mapigano, kufunguliwa kwa njia za kibinadamu, na mifumo ya kimataifa ya kulinda raia.
'Vita vinawalenga wanaotafuta ukweli'
Erdogan alisema ujenzi upya wa Gaza lazima uhakikishe haki za elimu, huduma za afya, miundombinu, na uwakilishi wa kisiasa, na akasisitiza kuwa amani ya kudumu inategemea kutambuliwa kwa taifa huru na lenye mamlaka la Palestina.
"Historia inashuhudia wale waliotenda na wale waliogeuka mbali na ukatili huko Gaza," Erdogan alisema. "Mustakabali wa ubinadamu utaamuliwa na ujasiri wa hatua tunazochukua leo."
Rais alisema matukio huko Gaza pia yanaonyesha kuwa "vita vinawalenga wanaotafuta ukweli," akibainisha kuwa waandishi wa habari wengi wameuawa wakiwa wanaripoti kutoka eneo la mzozo.
"Hasara zilizopatikana na Al Jazeera, hasa, ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari na haki ya kupata habari," alisema, akiongeza kuwa vifo vya "watu hawa mashujaa" ni "hasara kubwa kwetu sote" na kwamba kumbukumbu yao "itabaki kuwa ishara ya harakati za haki."