Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, ametoa wito kwa dunia kuchukua hatua kusitisha vita huko Gaza, akionya kuwa eneo hilo linakaribia "kuporomoka kabisa kibinadamu" kufuatia mashambulizi ya Israeli, katika makala aliyoiandika kwa Al Jazeera.

Mkuu wa Mawasiliano wa Uturuki, Burhanettin Duran, alitangaza kuchapishwa kwa makala hiyo kwenye jukwaa la mitandao ya kijamii la Uturuki, Next Sosyal.

Katika makala hiyo yenye kichwa "Dhamiri ya ubinadamu inajaribiwa Gaza" iliyochapishwa Alhamisi kwa Kiingereza na Kiarabu, Erdogan aliishutumu Israeli kwa kutekeleza "sera ya kimfumo ya maangamizi" dhidi ya Wapalestina.

"Njaa, kiu, na tishio la magonjwa ya mlipuko vinaipeleka Gaza kwenye kuporomoka kabisa kibinadamu," Erdogan aliandika. "Hadi sasa, zaidi ya Wapalestina 61,000—wengi wao wakiwa wanawake na watoto—wameuawa katika mashambulizi ya Israeli."

Alisema Ankara inaendelea kushinikiza kusitishwa kwa mapigano katika Umoja wa Mataifa na Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu huku ikifanya upatanishi kati ya makundi ya Kipalestina.

'Viwango viwili vya Magharibi'

"Viwango viwili vya Magharibi—kuchukua hatua haraka katika migogoro mingine huku ikichukua msimamo wa kutojali kuhusu Gaza—vinadhoofisha uaminifu wa utaratibu wa kimataifa unaodaiwa kujengwa juu ya misingi na sheria," Erdogan aliandika.

Alisema harakati za haraka za kimataifa kuhusu Ukraine hazijalingana na Gaza, hali inayoiwezesha Israeli kuchukua hatua "bila hata adhabu ndogo."