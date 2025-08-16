Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekosoa viwango viwili vya Magharibi kuhusu vita vya Israel dhidi ya Gaza, akisema kwamba hasira yao ya kuchagua imepunguza uaminifu wa utaratibu wa kimataifa unaodaiwa kujengwa juu ya misingi na sheria.

Katika makala ya maoni iliyochapishwa na jukwaa la habari la Al Jazeera lenye makao yake Doha, Erdogan alisema mataifa ya Magharibi yamechukua msimamo wa kusitasita kuhusu Gaza huku yakikimbilia kuchukua hatua katika migogoro mingine.

"Ni ukweli kwamba kama unyeti wa haraka na wa kina ulioonyeshwa kuelekea mgogoro wa Ukraine ungeonyeshwa pia mbele ya ukatili wa Gaza, hali tunayokabiliana nayo leo ingekuwa tofauti kabisa," alisema.

Katika siku yake ya 679, mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza yamewaua karibu Wapalestina 62,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Israel imeshusha zaidi ya tani 85,000 za mabomu huko Gaza tangu Oktoba 2023, na kugeuza eneo lote kuwa kifusi. Vikwazo vya misaada vilivyodumu kwa miezi kadhaa vimesababisha njaa kubwa huko Gaza, na kusababisha vifo vya angalau watu 239 hadi sasa.

"Uwezo wa Israel wa kuchukua hatua bila hata adhabu ndogo umeharakisha mmomonyoko wa sheria za kimataifa na viwango vya haki za binadamu. Mgogoro wa Gaza unasimama mbele yetu kama kipimo cha iwapo jumuiya ya kimataifa iko tayari na ina uwezo wa kudumisha maadili ya msingi ya kibinadamu," Erdogan alisema.

Badala ya mgogoro wa kawaida, janga la kibinadamu linaloendelea huko Gaza linapaswa kuzingatiwa kama "janga la kibinadamu linalozidi kuongezeka" ambalo linaumiza dhamiri ya pamoja ya ubinadamu, aliongeza.

"Nimeelezea waziwazi mashambulizi ya Israel na sera ya adhabu ya pamoja — kwa dharau ya wazi kwa sheria za kimataifa — kama mauaji ya kimbari," alisema.

Mabomu ya Israel yameifanya Gaza isiwezekane kuishi, huku karibu nyumba zote, hospitali, shule, na maeneo ya ibada kwa idadi ya watu milioni 2.1 yakiwa yameharibiwa kabisa katikati ya kuporomoka kabisa kwa huduma muhimu kama vile afya na umeme.

"Njaa, kiu, na tishio la magonjwa ya mlipuko vinaipeleka Gaza kwenye kuporomoka kabisa kwa kibinadamu...Picha hii siyo tu alama ya vita, bali pia ushahidi wa wazi wa sera ya kimfumo ya maangamizi," alisema.

Njia ya amani: Suluhisho la mataifa mawili