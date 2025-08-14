Watu wasiopungua 40 wamefariki katika eneo la Darfur, Sudan katika kipindi cha wiki moja, huku nchi ikikabiliana kudhibiti mlipuko mkubwa zaidi wa kipindupindi katika miaka mingi, shirika la Madaktari Wasio na Mipaka (MSF) limesema siku ya Alhamisi.

Shirika hilo la misaada ya matibabu linasema eneo kubwa la magharibi, ambalo limekumbwa na mapigano kwa zaidi ya miaka miwili kati ya jeshi na wapiganaji wa RSF, limeathirika zaidi na mlipuko hio wa mwaka mmoja sasa.

"Mbali za vita hivi, watu nchini Sudan sasa wanakabiliwa na mlipuko wa kipindupindu kibaya nchini humo," MSF ilisema katika taarifa.

Shirika hilo linasema vifo vilivyoripotiwa mwaka mzima hadi Agosti 11 kutokana na maambukizi ya kipindupindu, kati ya maambukizi 99,700.

"Katika eneo la Darfur pekee, maafisa wa MSF waliwatibu watu zaidi ya 2,300 na wengine 40 deaths walifariki katika wiki moja iliyopita," MSF iliongeza.