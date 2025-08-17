Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema Jumamosi kwamba mazungumzo kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Urusi Vladimir Putin yaliyofanyika Alaska yameleta "msukumo mpya" katika juhudi za kumaliza vita vya Urusi na Ukraine.

"Mazungumzo yaliyofanyika Alaska kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Shirikisho la Urusi Vladimir Putin yameleta msukumo mpya katika juhudi za kutafuta suluhisho la kumaliza vita vya Urusi na Ukraine," Erdogan aliandika katika taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii.