Mkutano wa Trump-Putin unatoa 'msukumo mpya' wa kumaliza vita vya Urusi na Ukraine: Erdogan
Rais Erdogan anaelezea matumaini yake mchakato mpya unaomhusisha rais wa Ukraine kuweka msingi wa amani ya kudumu, akiongeza Türkiye yuko tayari kuchangia kwa kila njia.
Uturuki iko tayari kuchangia kila kitu kwa ajili ya kuanzisha amani. / AA
17 Agosti 2025

Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema Jumamosi kwamba mazungumzo kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Urusi Vladimir Putin yaliyofanyika Alaska yameleta "msukumo mpya" katika juhudi za kumaliza vita vya Urusi na Ukraine.

"Mazungumzo yaliyofanyika Alaska kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Shirikisho la Urusi Vladimir Putin yameleta msukumo mpya katika juhudi za kutafuta suluhisho la kumaliza vita vya Urusi na Ukraine," Erdogan aliandika katika taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii.

Rais wa Uturuki aliongeza: "Tunakaribisha Mkutano wa Alaska na tunatumaini kwamba mchakato huu mpya, kwa ushiriki wa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy, utaweka msingi wa amani ya kudumu. Türkiye iko tayari kutoa mchango wowote kuelekea kuanzishwa kwa amani."

CHANZO:TRT World
