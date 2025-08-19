AFRIKA
1 dk kusoma
Sudan yawabana mabingwa Senegal na kufanikiwa kumaliza wa kwanza kundi D
Sudan na Senegal wote wamefuzu kwa robo fainali za CHAN 2024 baada ya kumaliza sare ya bila kufungana katika uwanja wa Amaan huko Zanzibar Jumanne usiku.
Sudan yawabana mabingwa Senegal na kufanikiwa kumaliza wa kwanza kundi D
Mechi ya Sudan na Senegal. / Picha: CAF
19 Agosti 2025

Matokeo hayo yameihakikishia Sudan kumaliza kileleni mwa kundi D kwa tofauti ya magoli, huku mabingwa Senegal wakifuzu kwa kumaliza nafasi ya pili.

Wakati huo huo, Nigeria imeifunga Congo 2-0 jijini Dar es Salaam, lakini juhudi hizo za Tai wa Kijani hazikuwasaidia kuwaondoa Sudan na Senegal kwenye nafasi zao.

Ilisemekana kuwa mechi ya maamuzi ya kundi D, na naam ilikuwa kama ilivyotarajiwa, hata bila magoli.

Zilizopendekezwa

Sudan, ambayo inafunzwa na kocha raia wa Ghana Kwesi Appiah, ilikuwa imechangamka sana baada ya kuicharaza Nigeria 4-0.

Senegal, mabingwa wa sasa, walifahamu kuwa iwapo wangeshindwa ina maana wangeyaaga mashindano lakini pia walikuwa na nia ya kumaliza wa kwanza kwenye kundi hilo,ambalo hilo halikutimia.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
DRC, waasi wa M23 washindwa kufikia makubaliano ya amani ya Doha
Hamas yakubali mapendekezo ya wapatanishi kusitisha mapigano siku 60 Gaza: Vyombo vya Misri
Marekani yaweka sheria kali za viza kwa raia wa Nigeria, yachunguza mitandao ya kijamii ya waombaji
Israel yapeleka msaada Sudan Kusini huku ikiendeleza njaa Gaza
Zaidi ya 40 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka nchini Nigeria
Takriban watu tisa wameuawa katika shambulizi la ADF mashariki mwa DRC
Ufaransa inataka kuachiliwa kwa raia wake waliokamatwa nchini Mali kwa 'kuvuruga' serikali
Uganda inalenga mauzo ya juu ya dhahabu nje ya nchi baada ya kuzindua kiwanda kikubwa cha kusafisha
Burundi yaweka msingi wa reli ya kwanza kuungana na Tanzania
Erdogan aadhimisha miaka 26 tangu tetemeko la ardhi la Marmara, awaomboleze waathiriwa
RSF imewaua watu wengi katika shambulio dhidi ya kambi ya Darfur iliyoathiriwa na njaa
Next Sosyal inapita watumiaji zaidi ya 1M, ikitoa nafasi ya kujieleza bila malipo
Mkutano wa Trump-Putin unatoa 'msukumo mpya' wa kumaliza vita vya Urusi na Ukraine: Erdogan
Uturuki inatuma salamu za rambirambi kufuatia maafa makubwa ya mafuriko Pakistan
Kamati ya Wakristo wa Palestina inasema Israel inatekeleza uchokozi 'usio kifani' dhidi ya makanisa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us