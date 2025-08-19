Matokeo hayo yameihakikishia Sudan kumaliza kileleni mwa kundi D kwa tofauti ya magoli, huku mabingwa Senegal wakifuzu kwa kumaliza nafasi ya pili.

Wakati huo huo, Nigeria imeifunga Congo 2-0 jijini Dar es Salaam, lakini juhudi hizo za Tai wa Kijani hazikuwasaidia kuwaondoa Sudan na Senegal kwenye nafasi zao.

Ilisemekana kuwa mechi ya maamuzi ya kundi D, na naam ilikuwa kama ilivyotarajiwa, hata bila magoli.