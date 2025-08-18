Shambulio lililofanywa na kundi la wanamgambo limewaua watu wasiopungua tisa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, vyanzo vya ndani vilisema Jumapili.
Usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili, kundi la Allied Democratic Forces (ADF) lilifanya mashambulizi dhidi ya raia katika mji wa Oicha, likipora maduka na kuchoma moto nyumba, kulingana na taarifa zilizokusanywa na shirika la habari la AFP eneo hilo.
Wakati wa "uvamizi huu, adui wa ADF aliwaua raia wanane na afisa mmoja wa polisi," alisema Isaac Kavalami, rais wa kikundi cha kiraia cha eneo hilo, alipoongea na AFP.
Jumapili, mwandishi wa AFP aliona miili tisa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Hospitali Kuu ya Oicha, baadhi ikiwa na majeraha ya visu.
Mashambulizi ya mauaji ya ADF
Luteni Marc Elongo, msemaji wa jeshi la Kongo katika eneo hilo, pia aliwalaumu "magaidi wa ADF" kwa shambulio hilo.
ADF walikuwa wakijibu kwa kulipiza kisasi dhidi ya raia wa eneo hilo kutokana na operesheni za kijeshi zinazoendelea katika eneo hilo, alisema katika taarifa yake.
Kwa miaka mingi, ADF imewaua maelfu ya raia, hasa mashariki mwa DRC.