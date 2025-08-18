AFRIKA
1 dk kusoma
Takriban watu tisa wameuawa katika shambulizi la ADF mashariki mwa DRC
Shambulizi la Allied Democratic Forces (ADF) limeua takriban watu tisa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, duru za ndani zilisema Jumapili.
Takriban watu tisa wameuawa katika shambulizi la ADF mashariki mwa DRC
Wanamgambo wa ADF waliwaua watu angalau tisa mashariki mwa DRC mwishoni mwa wiki iliyopita, wakazi walisema tarehe 17 Agosti 2025. / Picha: AFP
18 Agosti 2025

Shambulio lililofanywa na kundi la wanamgambo limewaua watu wasiopungua tisa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, vyanzo vya ndani vilisema Jumapili.

Usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili, kundi la Allied Democratic Forces (ADF) lilifanya mashambulizi dhidi ya raia katika mji wa Oicha, likipora maduka na kuchoma moto nyumba, kulingana na taarifa zilizokusanywa na shirika la habari la AFP eneo hilo.

Wakati wa "uvamizi huu, adui wa ADF aliwaua raia wanane na afisa mmoja wa polisi," alisema Isaac Kavalami, rais wa kikundi cha kiraia cha eneo hilo, alipoongea na AFP.

Jumapili, mwandishi wa AFP aliona miili tisa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Hospitali Kuu ya Oicha, baadhi ikiwa na majeraha ya visu.

Zilizopendekezwa

Mashambulizi ya mauaji ya ADF

Luteni Marc Elongo, msemaji wa jeshi la Kongo katika eneo hilo, pia aliwalaumu "magaidi wa ADF" kwa shambulio hilo.

ADF walikuwa wakijibu kwa kulipiza kisasi dhidi ya raia wa eneo hilo kutokana na operesheni za kijeshi zinazoendelea katika eneo hilo, alisema katika taarifa yake.

Kwa miaka mingi, ADF imewaua maelfu ya raia, hasa mashariki mwa DRC.

CHANZO:AFP
Soma zaidi
Mkutano wa Trump-Putin unatoa 'msukumo mpya' wa kumaliza vita vya Urusi na Ukraine: Erdogan
Uturuki inatuma salamu za rambirambi kufuatia maafa makubwa ya mafuriko Pakistan
Kamati ya Wakristo wa Palestina inasema Israel inatekeleza uchokozi 'usio kifani' dhidi ya makanisa
Trump na Putin watangaza hatua nzuri katika mkutano wa kilele wa Alaska bila makubaliano ya Ukraine
Kisukuku cha asili cha Ethiopia Lucy kinaelekea Ulaya huku kukiwa na wasiwasi wa usalama wake
'Gaza haina muda wa kupoteza': Erdogan atoa wito kuchukuliwa hatua za haraka ili kuzuia maangamizi
Erdogan anashutumu magharibi kwa unafiki kuhusu mauaji ya kimbari yanayofanywa na Israel huko Gaza
Afrika Kusini yaanza mjadala wa taifa kutafuta suluhu ya matatizo
Umoja wa Afrika wataka ulimwengu kutumia ramani ya dunia inayoonyesha ukubwa halisi wa Afrika
Erdogan, Rutte wazungumzia Ukraine na mkutano unaotarajiwa kati ya Trump na Putin
Mahakama Kenya yapigia msumari sheria ya kustaafu miaka 60
Hospitali ya Nairobi nchini Kenya matatani kufuatia mvutano wa uongozi
Zaidi ya mataifa 30 yahimiza kusitishwa kuzingirwa kwa mji wa El Fasher nchini Sudan
Watu wasiopungua 25 wamefukiwa kwenye mgodi mmoja kaskazini mwa Tanzania
Kuridhia kwa serikali ya Eswatini kupokea waliotimuliwa Marekani kwapinga mahakamani
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us