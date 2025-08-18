AFRIKA
1 dk kusoma
Zaidi ya 40 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka nchini Nigeria
Juhudi za utafutaji na uokoaji zinaendelea baada ya boti iliyokuwa imebeba zaidi ya abiria 50 kuzama ilipokuwa ikielekea sokoni.
Zaidi ya 40 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka nchini Nigeria
Ajali za boti hutokea mara kwa mara nchini Nigeria wakati wa msimu wa mvua./ / Reuters
18 Agosti 2025

Zaidi ya watu 40 hawajulikani walipo baada ya mashua iliyokuwa imebeba takriban abiria 50 kupinduka katika Jimbo la Sokoto kaskazini magharibi mwa Nigeria, shirika la dharura la nchi hiyo lilisema Jumapili.

"Takriban watu 10 wameokolewa, huku zaidi ya abiria 40 hawajulikani walipo," Shirika la Kitaifa la Kudhibiti Dharura (NEMA) lilisema kwenye taarifa.

Kwa mujibu wa taarifa boti hiyo ilikuwa ikielekea Soko la Goronyo.

Zilizopendekezwa

Mkurugenzi Mkuu wa NEMA Zubaida Umar alisema shirika hilo lilifanya haraka kufika kwenye eneo la tukio baada ya kupokea ripoti za ajali hiyo.

Ofisi ya Operesheni ya NEMA huko Sokoto, kwa uratibu na mamlaka za mitaa na huduma za dharura, imeimarisha shughuli za utafutaji na uokoaji.

"Shirika linawahakikishia umma utayari wake kuokoa maisha, kutoa sasisho kwa wakati na kuratibu msaada wote muhimu kwa familia zilizoathiriwa," taarifa hiyo iliongeza.

CHANZO:AA
Soma zaidi
Mkutano wa Trump-Putin unatoa 'msukumo mpya' wa kumaliza vita vya Urusi na Ukraine: Erdogan
Uturuki inatuma salamu za rambirambi kufuatia maafa makubwa ya mafuriko Pakistan
Kamati ya Wakristo wa Palestina inasema Israel inatekeleza uchokozi 'usio kifani' dhidi ya makanisa
Trump na Putin watangaza hatua nzuri katika mkutano wa kilele wa Alaska bila makubaliano ya Ukraine
Kisukuku cha asili cha Ethiopia Lucy kinaelekea Ulaya huku kukiwa na wasiwasi wa usalama wake
'Gaza haina muda wa kupoteza': Erdogan atoa wito kuchukuliwa hatua za haraka ili kuzuia maangamizi
Erdogan anashutumu magharibi kwa unafiki kuhusu mauaji ya kimbari yanayofanywa na Israel huko Gaza
Afrika Kusini yaanza mjadala wa taifa kutafuta suluhu ya matatizo
Umoja wa Afrika wataka ulimwengu kutumia ramani ya dunia inayoonyesha ukubwa halisi wa Afrika
Erdogan, Rutte wazungumzia Ukraine na mkutano unaotarajiwa kati ya Trump na Putin
Mahakama Kenya yapigia msumari sheria ya kustaafu miaka 60
Hospitali ya Nairobi nchini Kenya matatani kufuatia mvutano wa uongozi
Zaidi ya mataifa 30 yahimiza kusitishwa kuzingirwa kwa mji wa El Fasher nchini Sudan
Watu wasiopungua 25 wamefukiwa kwenye mgodi mmoja kaskazini mwa Tanzania
Kuridhia kwa serikali ya Eswatini kupokea waliotimuliwa Marekani kwapinga mahakamani
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us