Zaidi ya watu 40 hawajulikani walipo baada ya mashua iliyokuwa imebeba takriban abiria 50 kupinduka katika Jimbo la Sokoto kaskazini magharibi mwa Nigeria, shirika la dharura la nchi hiyo lilisema Jumapili.
"Takriban watu 10 wameokolewa, huku zaidi ya abiria 40 hawajulikani walipo," Shirika la Kitaifa la Kudhibiti Dharura (NEMA) lilisema kwenye taarifa.
Kwa mujibu wa taarifa boti hiyo ilikuwa ikielekea Soko la Goronyo.
Mkurugenzi Mkuu wa NEMA Zubaida Umar alisema shirika hilo lilifanya haraka kufika kwenye eneo la tukio baada ya kupokea ripoti za ajali hiyo.
Ofisi ya Operesheni ya NEMA huko Sokoto, kwa uratibu na mamlaka za mitaa na huduma za dharura, imeimarisha shughuli za utafutaji na uokoaji.
"Shirika linawahakikishia umma utayari wake kuokoa maisha, kutoa sasisho kwa wakati na kuratibu msaada wote muhimu kwa familia zilizoathiriwa," taarifa hiyo iliongeza.