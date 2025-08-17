AFRIKA
RSF imewaua watu wengi katika shambulio dhidi ya kambi ya Darfur iliyoathiriwa na njaa
RSF ilimshambulia Abu Shouk wiki iliyopita na kuua zaidi ya watu 40, wakati wanamgambo wakijaribu kuteka Al Fasher, ngome ya mwisho ya jeshi huko Darfur.
Jeshi la RSF na jeshi la Sudan wamekuwa kwenye vita vya umwagaji damu tangu Aprili 2023. / AP
17 Agosti 2025

Vikosi vya msaada wa dharura (RSF) vimefyatua makombora kwenye kambi ya wakimbizi waliokumbwa na njaa katika eneo la magharibi mwa Darfur, Sudan, na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 31, wakiwemo watoto saba na mwanamke mjamzito, kundi la matibabu lilisema.

Kwa mujibu wa taarifa ya Mtandao wa Madaktari wa Sudan, mashambulizi ya makombora ya RSF kwenye kambi ya Abu Shouk nje ya mji wa Al Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini, pia yaliwajeruhi watu wengine 13.

Shambulio hilo lililotokea Jumamosi lilikuwa ni la pili kwenye kambi hiyo ndani ya kipindi cha chini ya wiki moja.

Kamati za Upinzani za Al Fasher, kundi la kijamii linalofuatilia vita, zilisema RSF ilianzisha mashambulizi makubwa ya makombora kwenye kambi hiyo mapema asubuhi kwa saa kadhaa. Katika chapisho lao kwenye Facebook, walisema shambulio hilo pia lilisababisha uharibifu mkubwa wa mali binafsi na miundombinu ya kambi hiyo.

RSF haikutoa maoni mara moja kuhusu shambulio hilo.

Abu Shouk ni moja ya kambi mbili za wakimbizi zilizoko nje ya Al Fasher. Kambi hizi zimekuwa zikishambuliwa mara kwa mara na RSF na washirika wao, ikiwa ni pamoja na shambulio kubwa mnamo Aprili ambalo liliua mamia ya watu na kulazimisha maelfu ya wengine kukimbia. Kambi zote mbili, Abu Shouk na Zamzam, zimeathiriwa na njaa.

Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vilianza Aprili 2023 kutokana na mvutano wa madaraka kati ya makamanda wa jeshi na RSF. Mapigano hayo yameharibu nchi hiyo ya Afrika, yamewalazimisha takriban watu milioni 14 kuyahama makazi yao, na kusababisha baadhi ya maeneo kuingia kwenye njaa.

Maelfu ya watu wameuawa katika mzozo huo na kumekuwa na ukatili, ikiwa ni pamoja na mauaji ya halaiki na ubakaji, hasa katika Darfur. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu (ICC) inachunguza uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu unaoweza kuwa umetokea katika mzozo huo.

CHANZO:AP
