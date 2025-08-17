Vikosi vya msaada wa dharura (RSF) vimefyatua makombora kwenye kambi ya wakimbizi waliokumbwa na njaa katika eneo la magharibi mwa Darfur, Sudan, na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 31, wakiwemo watoto saba na mwanamke mjamzito, kundi la matibabu lilisema.

Kwa mujibu wa taarifa ya Mtandao wa Madaktari wa Sudan, mashambulizi ya makombora ya RSF kwenye kambi ya Abu Shouk nje ya mji wa Al Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini, pia yaliwajeruhi watu wengine 13.

Shambulio hilo lililotokea Jumamosi lilikuwa ni la pili kwenye kambi hiyo ndani ya kipindi cha chini ya wiki moja.

Kamati za Upinzani za Al Fasher, kundi la kijamii linalofuatilia vita, zilisema RSF ilianzisha mashambulizi makubwa ya makombora kwenye kambi hiyo mapema asubuhi kwa saa kadhaa. Katika chapisho lao kwenye Facebook, walisema shambulio hilo pia lilisababisha uharibifu mkubwa wa mali binafsi na miundombinu ya kambi hiyo.