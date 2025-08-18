AFRIKA
2 dk kusoma
Ufaransa inataka kuachiliwa kwa raia wake waliokamatwa nchini Mali kwa 'kuvuruga' serikali
Ufaransa imefungua mazungumzo na mamlaka ya Mali kufuatia kuzuiliwa kwa mfanyakazi wa ubalozi wa Ufaransa mjini Bamako, na kuelezea shutuma za "kuvuruga nchi'' kuwa "hazina uhalali."
Mfanyakazi wa ubalozi wa Ufaransa alikamatwa hivi karibuni nchini Mali kwa tuhuma za "kutikisa" serikali ya Mali. / Picha: Reuters
18 Agosti 2025

Ufaransa imeanzisha mazungumzo na mamlaka za Mali kufuatia kukamatwa kwa mfanyakazi wa ubalozi wa Ufaransa mjini Bamako, ikielezea madai ya "kuvuruga utulivu" nchini humo kuwa hayana msingi, kulingana na ripoti ya France 24 siku ya Jumamosi.

Maafisa wa Mali walitangaza siku ya Alhamisi kwamba raia wa Ufaransa alikamatwa kwa tuhuma za kushirikiana na huduma za kijasusi ili kuhujumu utulivu wa nchi hiyo.

Jeshi la Mali, ambalo limekuwa madarakani tangu mapinduzi ya mwaka 2020 na 2021, pia lilidai kuwa wanajeshi kadhaa walikamatwa kwa madai ya kupanga njama ya kuipindua serikali.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa ilithibitisha kuwa mazungumzo yanaendelea ili kutatua hali hiyo na kuhakikisha "kuachiliwa mara moja" kwa mfanyakazi huyo, ambaye inasisitiza analindwa chini ya Mkataba wa Vienna kuhusu Mahusiano ya Kibalozi.

Mahusiano kati ya Ufaransa na Mali yamezorota.

Raia wa Ufaransa Yann Vezilier, anayeshukiwa kufanya kazi kwa ajili ya huduma za kijasusi za Ufaransa, alikamatwa pamoja na Jenerali Abbass Dembele, kamanda wa kijeshi na gavana wa zamani wa wilaya ya kati ya Mopti, na Brigedia Jenerali Naima Sagara.

Mahusiano kati ya Paris na Bamako yameharibika sana katika miaka ya hivi karibuni, huku uongozi wa kijeshi wa Mali ukikata uhusiano wa kiusalama na Ufaransa na kutafuta ushirikiano wa karibu zaidi na Urusi.

CHANZO:AA
