Ufaransa imeanzisha mazungumzo na mamlaka za Mali kufuatia kukamatwa kwa mfanyakazi wa ubalozi wa Ufaransa mjini Bamako, ikielezea madai ya "kuvuruga utulivu" nchini humo kuwa hayana msingi, kulingana na ripoti ya France 24 siku ya Jumamosi.

Maafisa wa Mali walitangaza siku ya Alhamisi kwamba raia wa Ufaransa alikamatwa kwa tuhuma za kushirikiana na huduma za kijasusi ili kuhujumu utulivu wa nchi hiyo.

Jeshi la Mali, ambalo limekuwa madarakani tangu mapinduzi ya mwaka 2020 na 2021, pia lilidai kuwa wanajeshi kadhaa walikamatwa kwa madai ya kupanga njama ya kuipindua serikali.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa ilithibitisha kuwa mazungumzo yanaendelea ili kutatua hali hiyo na kuhakikisha "kuachiliwa mara moja" kwa mfanyakazi huyo, ambaye inasisitiza analindwa chini ya Mkataba wa Vienna kuhusu Mahusiano ya Kibalozi.