Kamati Kuu ya Rais ya Masuala ya Kanisa nchini Palestina imeishutumu Israel kwa kufanya shambulio "lisilo na kifani" dhidi ya makanisa katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa, ikielezea kuwa ni sehemu ya kampeni ya kimfumo ya kufuta uwepo wa Kikristo.
Kamati hiyo ilitaja "shambulio la moja kwa moja dhidi ya Patriaki wa Orthodox huko Jerusalem" kama mfano muhimu wa kile ilichokiita mashambulizi yanayoongezeka dhidi ya makanisa ya mji huo.
"Hatua hizi ni sehemu ya sera ya kimfumo inayolenga kuvunja uwepo halisi wa Kikristo nchini Palestina na kuondoa ardhi hii kutoka kwa taasisi zake za kidini za kihistoria," kamati hiyo ilisema siku ya Alhamisi.
Ilisema mamlaka za uvamizi wa Israel zimefunga akaunti za benki za Patriaki na kuweka "kodi nzito na zisizo za haki" kwenye mali zake.
"Hatua kama hizi zinatishia sana uwezo wa Kanisa kutoa huduma za kiroho, kibinadamu, na kijamii, na zinakiuka waziwazi hali ya kihistoria ya Status Quo na sheria za kimataifa pamoja na makubaliano ya kisheria," Ramzi Khouri, mwanachama wa Kamati ya Utendaji ya PLO na mkuu wa kamati hiyo, aliandika katika barua kwa viongozi wa makanisa duniani kote.
Uvukaji Mipaka
Taarifa hiyo ilisema "shambulio hilo linazidi zaidi ya ukandamizaji wa kifedha," ikionyesha upanuzi wa makazi ya walowezi wa Kiyahudi kwenye ardhi zinazomilikiwa na Kanisa la Orthodox karibu na Monasteri ya Mtakatifu Gerasimus karibu na Jeriko.
"Katika miaka miwili iliyopita, vituo vipya vya makazi haramu vimeanzishwa katika eneo la Jeriko, vikihatarisha moja kwa moja tabia yake ya kihistoria na takatifu na kuwa sehemu ya mpango mpana wa kufuta utambulisho wa Kikristo na kihistoria wa Palestina," ilisema.
Kamati hiyo ilionya kuwa hatua hizi ni sehemu ya sera pana ya uvamizi inayolenga "kubadilisha utambulisho wa Jerusalem, kufuta tabia yake ya kidini na kitamaduni, na hatimaye kuondoa uwepo wa Wapalestina katika mji huo."
Iliomba makanisa na taasisi za Kikristo duniani kote kuchukua "hatua za haraka za kisiasa, kisheria, na vyombo vya habari ili kusimamisha ukiukwaji huu na kutetea uhuru wa Kanisa kutekeleza huduma zake za kiroho na kibinadamu."
"Kulinda makanisa ya Palestina ni jukumu la pamoja na amana ya kihistoria," ilisema.
Katika miaka ya hivi karibuni, makanisa katika Jerusalem Mashariki inayokaliwa yamekabiliwa na madai yanayoongezeka ya Israel ya kulipa kodi na yanashutumu mamlaka kwa kuwezesha vikundi vya walowezi kuchukua mali zinazomilikiwa na makanisa, ikiwemo katika eneo la Bab al-Khalil la Mji wa Kale.