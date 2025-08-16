Kamati Kuu ya Rais ya Masuala ya Kanisa nchini Palestina imeishutumu Israel kwa kufanya shambulio "lisilo na kifani" dhidi ya makanisa katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa, ikielezea kuwa ni sehemu ya kampeni ya kimfumo ya kufuta uwepo wa Kikristo.

Kamati hiyo ilitaja "shambulio la moja kwa moja dhidi ya Patriaki wa Orthodox huko Jerusalem" kama mfano muhimu wa kile ilichokiita mashambulizi yanayoongezeka dhidi ya makanisa ya mji huo.

"Hatua hizi ni sehemu ya sera ya kimfumo inayolenga kuvunja uwepo halisi wa Kikristo nchini Palestina na kuondoa ardhi hii kutoka kwa taasisi zake za kidini za kihistoria," kamati hiyo ilisema siku ya Alhamisi.

Ilisema mamlaka za uvamizi wa Israel zimefunga akaunti za benki za Patriaki na kuweka "kodi nzito na zisizo za haki" kwenye mali zake.

"Hatua kama hizi zinatishia sana uwezo wa Kanisa kutoa huduma za kiroho, kibinadamu, na kijamii, na zinakiuka waziwazi hali ya kihistoria ya Status Quo na sheria za kimataifa pamoja na makubaliano ya kisheria," Ramzi Khouri, mwanachama wa Kamati ya Utendaji ya PLO na mkuu wa kamati hiyo, aliandika katika barua kwa viongozi wa makanisa duniani kote.

Uvukaji Mipaka