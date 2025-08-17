Rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, siku ya Jumamosi aliweka jiwe la msingi kwa reli ya kihistoria ambayo itaunganisha nchi hiyo na Tanzania – mtandao wa reli wa kwanza kwa taifa hilo.

Ndayishimiye pamoja na Waziri Mkuu wa Tanzania, Kassim Majaliwa, waliweka jiwe la msingi la reli ya kiwango cha kimataifa yenye urefu wa kilomita 282 huko Musongati, kilomita 160 kusini mashariki mwa mji mkuu wa kibiashara wa Bujumbura.

Mtandao huu wa reli utakuwa sehemu ya Korrido ya Kati, njia muhimu ya kibiashara inayounganisha uchumi wa ndani na Bandari ya Dar es Salaam.

"Reli hii itabadilisha kwa kiasi kikubwa usafiri wa kikanda, kupunguza ucheleweshaji na gharama za usafirishaji," alisema Flory Okendju, katibu mtendaji wa Korrido ya Kati, ambaye anaratibu mradi huu.

‘Mwanzo wa maendeleo makubwa kwa Burundi’

Kwa mujibu wa Okendju, mradi huu — unaotarajiwa kuchukua takriban miaka sita kukamilika — hatimaye utaendelea hadi Uvira na Kindu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku tafiti za upembuzi yakinifu zikitarajiwa kukamilika Mei 2026.