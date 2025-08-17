Rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, siku ya Jumamosi aliweka jiwe la msingi kwa reli ya kihistoria ambayo itaunganisha nchi hiyo na Tanzania – mtandao wa reli wa kwanza kwa taifa hilo.
Ndayishimiye pamoja na Waziri Mkuu wa Tanzania, Kassim Majaliwa, waliweka jiwe la msingi la reli ya kiwango cha kimataifa yenye urefu wa kilomita 282 huko Musongati, kilomita 160 kusini mashariki mwa mji mkuu wa kibiashara wa Bujumbura.
Mtandao huu wa reli utakuwa sehemu ya Korrido ya Kati, njia muhimu ya kibiashara inayounganisha uchumi wa ndani na Bandari ya Dar es Salaam.
"Reli hii itabadilisha kwa kiasi kikubwa usafiri wa kikanda, kupunguza ucheleweshaji na gharama za usafirishaji," alisema Flory Okendju, katibu mtendaji wa Korrido ya Kati, ambaye anaratibu mradi huu.
‘Mwanzo wa maendeleo makubwa kwa Burundi’
Kwa mujibu wa Okendju, mradi huu — unaotarajiwa kuchukua takriban miaka sita kukamilika — hatimaye utaendelea hadi Uvira na Kindu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku tafiti za upembuzi yakinifu zikitarajiwa kukamilika Mei 2026.
Katika hotuba yake, Ndayishimiye alisema reli hiyo itawezesha Burundi kutumia tani milioni za nikeli, chuma na platinamu.
"Nilipowasiliana na kampuni za uchimbaji madini kuhusu uchimbaji wake, waliniuliza jinsi tutakavyosafirisha madini yote haya, na sikuwa na jibu. Hii ni kweli mwanzo wa maendeleo makubwa kwa Burundi," alisema.
Waziri Mkuu wa Burundi, Nestor Ntahontuye, alisema reli hiyo itasaidia nchi kuokoa dola milioni 36 kwa mwezi kwenye gharama za usafirishaji wa bidhaa za kuagiza na kuuza nje.
Kutegemea malori kwa miongo kadhaa
Kwa miongo kadhaa, eneo hilo limekuwa likitegemea maelfu ya malori kusafirisha bidhaa hadi bandari za baharini.
Gharama ya mradi wa sehemu ya Burundi, inayokadiriwa kuwa dola bilioni 2.1, inafadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika (AfDB) na benki ya Tanzania CRDB, na unasimamiwa na kampuni mbili za Kichina.