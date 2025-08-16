Fosili ya mabaki ya binadamu wa kale anayejulikana kama Lucy ameondoka Ethiopia kuelekea kuonyeshwa katika jumba la makumbusho la Ulaya, vyombo vya habari vya kitaifa vya Ethiopia viliripoti Ijumaa, vikimnukuu Waziri wa Utalii Selamawit Kassa.

Mabaki ya mifupa ya Lucy, ambayo ni asilimia 40 kamili, yaliondoka Ethiopia Ijumaa na yataonyeshwa katika Jumba la Makumbusho la Kitaifa la Czech huko Prague kwa takriban miezi miwili.

Lucy alipatikana Ethiopia mwaka 1974 karibu na eneo ambalo lilikuwa ziwa la kale, pamoja na mabaki ya mamba, mayai ya kasa, na makucha ya kaa yaliyofosilishwa. Alikuwa mwanachama wa Australopithecus afarensis, spishi ya binadamu wa kale waliokuwa wakiishi Afrika kati ya miaka milioni 4 hadi milioni 3 iliyopita.

Hii ni mara ya pili Lucy kuondoka Ethiopia. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2013, alipozuru Marekani.

‘Ni wa dunia nzima’

Mifupa iliyovunjika ya Lucy itaonyeshwa pamoja na Selam, fosili ya mtoto wa Australopithecus ambaye ni takriban miaka 100,000 mzee zaidi ya Lucy na aligunduliwa katika eneo hilo hilo miaka 25 baadaye.

“Kama kielelezo maarufu, yeye ni wa dunia nzima, hivyo kushirikiana naye na wanadamu wengine ni jambo ambalo kila mtu angependa kuona,” alisema Yohannes Haile-Selassie, Mkurugenzi wa Taasisi ya Asili ya Binadamu katika Chuo Kikuu cha Jimbo la Arizona.

Wakati wataalamu wengi wanaamini safari ya Lucy kwenda Ulaya ni fursa ya kipekee kwa watu wa Ulaya na kwingineko, kuna wasiwasi kuhusu usalama wa usafirishaji wa mifupa yake dhaifu.