Rais wa Urusi, Vladimir Putin, amewataka Ukraine na miji mikuu ya Ulaya kuto "kuweka vikwazo vyovyote" kwa maendeleo yaliyofikiwa na Rais wa Marekani, Donald Trump, katika mkutano wao wa kilele uliofanyika Alaska, akisema "maelewano" yamefikiwa ambayo yanaweza kufungua njia ya amani nchini Ukraine.

"Tunatarajia kwamba Kiev na miji mikuu ya Ulaya itachukua haya kwa mtazamo wa kujenga na haitajaribu kuvuruga maendeleo yaliyopangwa kupitia uchokozi au njama za siri," Putin alisema katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mazungumzo ya faragha ya zaidi ya saa tatu na Trump Ijumaa jioni.

Putin alielezea mazungumzo hayo kuwa "ya kujenga na yenye manufaa," akiongeza kuwa Urusi daima imewaona watu wa Ukraine kama "ndugu" licha ya uhasama wa sasa.

Putin alisema Marekani na Urusi ni majirani wa karibu, zikitenganishwa na maili chache tu, hivyo ilikuwa na maana kwa mkutano huo kufanyika Alaska.

Alisema mazungumzo yalifanyika "katika mazingira ya kuheshimiana," na yalikuwa "ya kina na yenye manufaa."

Trump alisema viongozi hao wawili walipiga "hatua kubwa" lakini alikiri hakuna makubaliano yaliyofikiwa kumaliza vita.

"Kulikuwa na mambo mengi, mengi tuliyokubaliana, mengi yao, nadhani. Kadhaa makubwa ambayo hatujafikia, lakini tumepiga hatua... Hatukufikia, lakini tuna nafasi nzuri ya kufikia," aliwaambia waandishi wa habari, bila kufafanua kikwazo kikuu.

Alisema angefahamisha Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, na viongozi wa Ulaya kuhusu mazungumzo hayo.

Mkutano wa kilele wa Russia-US-Ukraine haujajadiliwa huko Alaska

Msaidizi wa Kremlin, Yuri Ushakov, alisema Jumamosi kwamba suala la mkutano wa pande tatu kati ya marais wa Urusi, Marekani, na Ukraine halikujadiliwa, shirika la habari la serikali ya Urusi, TASS, liliripoti.

Ushakov alisema bado hajui ni lini Rais Vladimir Putin na Rais Donald Trump watakutana tena baada ya mkutano wa Ijumaa huko Alaska.

Mazungumzo ya Alaska yalionyesha Putin hatafuti amani, anasema waziri wa Czech

Waziri wa Ulinzi wa Czech, Jana Cernochova, alisema Jumamosi kwamba mazungumzo kati ya Donald Trump na Vladimir Putin huko Alaska yalionyesha kuwa rais wa Urusi hataki amani na anataka kudhoofisha umoja wa Magharibi.

"Mazungumzo ya Trump-Putin huko Alaska hayakuleta maendeleo makubwa kuelekea kumaliza vita nchini Ukraine, lakini yalithibitisha kuwa Putin hataki amani, bali fursa ya kudhoofisha umoja wa Magharibi na kueneza propaganda zake," aliandika kwenye X, akiongeza kuwa Magharibi lazima iendelee kuiunga mkono Ukraine.

Trump anaonyesha kubadilishana ardhi, usalama wa Ukraine 'walijadiliwa' na Putin