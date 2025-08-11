Bila shaka utakuwa umetambua. Kuna wanaume na wanawake katika vyombo vikubwa vya habari vya magharibi ambao wanaruhusu watu wenye kauli zenye utata kuzungumza wakati wanapoangazia udhalilishaji wa Gaza, kama kwamba huko ni vita kati ya majeshi ya mataifa mawili.

Tunachoshuhudia ni dhulma katika sehemu — ambayo wakati mmoja ilitajwa kuwa gereza la wazi na kambi ya mauaji — bila shaka siyo vita lakini janga kubwa sana kwa watu katika karne ya 21.

Hatuna haja ya kueleza madhila wanayopitia watu milioni 2.3.

Tunajua kuhusu mateso haya tayari. Tumesoma kuyahusu. Tumetazama wanayopitia. Na yametushtusha sana.

Dunia mbili



Ile sehemu tunayoiita Gaza leo imeharibiwa sana , ambapo Wapalestina walio njaa aidha wamekufa au hawajulikani kama wako hai . Wao na watoto wao wanaelezwa kuwa "wafu wanaotembea."

Katika vituo vya kusambazwa vyakula wanajeshi wa Israel wanawaua watu kila siku, na utu wao umedunishwa kiasi cha mtu kuwa tayari kufa kwa ajili ya kiroba cha mchele, pakiti ya maziwa, dumu la maji.

Ilhali, kilomita chache kutoka hapo, upande wa pili wa mpaka, maduka yamejaa vyakula na watu wanaendelea na maisha yao. Wakitembea mitaani. Wanakunywa kahawa yao. Wakitizama filamu zao. Kusoma vitabu vyao vya Torah. Kwenda kwa daktari wa meno. Kuwakumbatia watoto wao. Kusikiliza mziki na kufanya mapenzi.

Kwa hakika, hii ni mitizamo miwili tofauti.

Maswali mengi kwetu.

Kuna uhalali gani wa kuwanyima watoto chakula? Kuna haki gani ya kuendeleza unyama huo mara kwa mara?

Na nini kinachowafanya raia wa Israel kuungwa mkono harakati za kibaguzi za wanasiasa na jeshi lao?

Waandishi, kama watu wengine, wangekuwa salama iwapo wasingeshiriki katika mijadala kama hiyo.