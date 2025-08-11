Nne kati ya wanachama watano wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa (UNSC) wamekemea mpango wa Israel wa kukalia Gaza katika mkutano wa dharura, huku Marekani pekee ikionyesha kuunga mkono hatua ya Israel.

Urusi, China, Uingereza, na Ufaransa walipinga vikali uamuzi wa Baraza la Vita la Israel kuhusu mpango wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa kukalia Gaza kikamilifu na kuwahamisha Wapalestina kutoka kaskazini kwenda kusini siku ya Jumapili.

Naibu Mwakilishi wa Kudumu wa Urusi, Dmitry Polyanskiy, alielezea uamuzi huo kama "ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa" unaoonyesha "kutojali maombi ya jamii ya kimataifa."

Urusi ilimshutumu Waziri wa Mambo ya Nje wa Israel, Gideon Sa'ar, kwa unafiki, ikidai kwamba alifahamu uamuzi wa Baraza hilo wakati wa kuhudhuria kikao cha Baraza la Usalama Jumanne iliyopita huku akionyesha wasiwasi kuhusu mateka.

Mwakilishi wa Kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, Fu Cong, alihimiza Israel "kuacha hatua hii hatari mara moja," akisema: "Gaza ni mali ya Wapalestina. Ni sehemu isiyoweza kutenganishwa ya ardhi ya Palestina."

Alisisitiza kwamba "hatua yoyote inayojaribu kubadilisha muundo wa kidemografia na kijiografia lazima ikataliwe na kupingwa kikamilifu."

China ilionya dhidi ya "dhana ya ubora wa kijeshi" na kuitaka Israel kutimiza wajibu wake chini ya sheria za kibinadamu za kimataifa kwa kufungua tena mipaka na kuondoa vikwazo vya misaada.

‘Mpango wa Israel hautamaliza mzozo’

Naibu Mwakilishi wa Kudumu wa Uingereza, James Kariuk, alisema uamuzi huo "ni makosa" na alionya, "Kupanua operesheni za kijeshi hakutamaliza mzozo huu. Haitawaokoa mateka."

Kariuk alieleza kuwa mpango wa Israel si njia ya kutatua mgogoro, bali utaongeza mateso ya Wapalestina na kuongeza umwagaji damu. Alitoa wito kwa Israel kuondoa vikwazo vya usafirishaji wa misaada kwenda Gaza.

Naibu Mwakilishi wa Kudumu wa Ufaransa, Jay Dharmadhikari, alihimiza Israel kufuta uamuzi huo, akisema Ufaransa "inapinga vikali mpango wowote wa ukaliaji, unyakuzi, na makazi katika Ukanda wa Gaza."