Nne kati ya wanachama watano wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa (UNSC) wamekemea mpango wa Israel wa kukalia Gaza katika mkutano wa dharura, huku Marekani pekee ikionyesha kuunga mkono hatua ya Israel.
Urusi, China, Uingereza, na Ufaransa walipinga vikali uamuzi wa Baraza la Vita la Israel kuhusu mpango wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa kukalia Gaza kikamilifu na kuwahamisha Wapalestina kutoka kaskazini kwenda kusini siku ya Jumapili.
Naibu Mwakilishi wa Kudumu wa Urusi, Dmitry Polyanskiy, alielezea uamuzi huo kama "ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa" unaoonyesha "kutojali maombi ya jamii ya kimataifa."
Urusi ilimshutumu Waziri wa Mambo ya Nje wa Israel, Gideon Sa'ar, kwa unafiki, ikidai kwamba alifahamu uamuzi wa Baraza hilo wakati wa kuhudhuria kikao cha Baraza la Usalama Jumanne iliyopita huku akionyesha wasiwasi kuhusu mateka.
Mwakilishi wa Kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, Fu Cong, alihimiza Israel "kuacha hatua hii hatari mara moja," akisema: "Gaza ni mali ya Wapalestina. Ni sehemu isiyoweza kutenganishwa ya ardhi ya Palestina."
Alisisitiza kwamba "hatua yoyote inayojaribu kubadilisha muundo wa kidemografia na kijiografia lazima ikataliwe na kupingwa kikamilifu."
China ilionya dhidi ya "dhana ya ubora wa kijeshi" na kuitaka Israel kutimiza wajibu wake chini ya sheria za kibinadamu za kimataifa kwa kufungua tena mipaka na kuondoa vikwazo vya misaada.
‘Mpango wa Israel hautamaliza mzozo’
Naibu Mwakilishi wa Kudumu wa Uingereza, James Kariuk, alisema uamuzi huo "ni makosa" na alionya, "Kupanua operesheni za kijeshi hakutamaliza mzozo huu. Haitawaokoa mateka."
Kariuk alieleza kuwa mpango wa Israel si njia ya kutatua mgogoro, bali utaongeza mateso ya Wapalestina na kuongeza umwagaji damu. Alitoa wito kwa Israel kuondoa vikwazo vya usafirishaji wa misaada kwenda Gaza.
Naibu Mwakilishi wa Kudumu wa Ufaransa, Jay Dharmadhikari, alihimiza Israel kufuta uamuzi huo, akisema Ufaransa "inapinga vikali mpango wowote wa ukaliaji, unyakuzi, na makazi katika Ukanda wa Gaza."
"Utekelezaji wa uamuzi wa serikali ya Israel hautachangia usalama wa Israel na raia wake," alisema.
Marekani yaendelea kuunga mkono
Kwa upande mwingine, Naibu Mwakilishi wa Kudumu wa Marekani wa muda, Dorothy Shea, alitetea "haki ya Israel kujilinda."
Alilaumu "msimamo wa ukaidi" wa Hamas kwa matatizo katika eneo hilo, akidai kundi hilo "linakataa kusitisha mapigano," licha ya ripoti zilizothibitishwa kuwa Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano.
Ijumaa iliyopita, Baraza la Vita la Israel liliidhinisha "mpango wa hatua kwa hatua" wa Netanyahu wa kukalia Gaza kikamilifu na kuwahamisha Wapalestina kutoka kaskazini kwenda kusini.
Israel imeua zaidi ya Wapalestina 61,400, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, katika mauaji ya halaiki huko Gaza iliyozingirwa.
Takriban Wapalestina 11,000 wanahofiwa kufunikwa chini ya vifusi vya nyumba zilizoharibiwa, kulingana na shirika rasmi la habari la Palestina, WAFA.
Hata hivyo, wataalamu wanaamini idadi halisi ya vifo ni kubwa zaidi ya ile iliyotangazwa na mamlaka za Gaza, wakikadiria inaweza kufikia 200,000.
Katika mauaji haya ya halaiki, Israel imeharibu sehemu kubwa ya eneo hilo lililozingirwa na kimsingi kuwahamisha wakazi wake wote.
Mwezi Novemba mwaka jana, Mahakama ya Kimataifa ya Jinai (ICC) ilitoa hati ya kukamatwa kwa Netanyahu na Waziri wake wa zamani wa Ulinzi, Yoav Gallant, kwa makosa ya kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu huko Gaza.
Israel pia inakabiliwa na kesi ya mauaji ya halaiki katika Mahakama ya Haki ya Kimataifa (ICJ) kutokana na vita vyake katika eneo hilo.