Utapiamlo umegharimu maisha ya angalau watu 63, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, ndani ya wiki moja katika mji wa El-Fasher ulioko chini ya mzingiro nchini Sudan, afisa wa afya alisema Jumapili.
Afisa huyo, ambaye alizungumza na shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina, alisema idadi hiyo inajumuisha tu wale walioweza kufika hospitalini, akiongeza kuwa familia nyingi zimewazika wapendwa wao bila kutafuta msaada wa matibabu kutokana na hali mbaya ya usalama na ukosefu wa usafiri.
Tangu Mei mwaka jana, El-Fasher imekuwa chini ya mzingiro wa Kikosi cha Msaada wa Haraka (RSF), ambacho kimekuwa kwenye vita na jeshi la kawaida la Sudan tangu Aprili 2023.
Mji huo unabaki kuwa kituo kikuu cha mwisho cha mijini katika eneo la Darfur kinachodhibitiwa na jeshi, na hivi karibuni umeshambuliwa tena na RSF baada ya kundi hilo kujiondoa kutoka mji mkuu wa Sudan, Khartoum, mapema mwaka huu.
Mgogoro wa kuhama makazi na njaa
Shambulio kubwa la RSF kwenye kambi ya wakimbizi ya Zamzam iliyo karibu mnamo Aprili liliwalazimisha makumi ya maelfu ya watu kukimbia tena – wengi wao sasa wakihifadhiwa ndani ya El-Fasher.
Mikahawa ya kijamii – ambayo hapo awali ilikuwa msaada mkubwa – imefungwa kwa kiasi kikubwa kutokana na ukosefu wa vifaa.
Karibu asilimia 40 ya watoto walio chini ya miaka mitano huko El-Fasher sasa wanakabiliwa na utapiamlo mkali, huku asilimia 11 wakiteseka na utapiamlo mkali sana, kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa.
Msimu wa mvua, ambao hufikia kilele chake mwezi wa Agosti, unazidi kufanya juhudi za kufikia mji huo kuwa ngumu zaidi. Barabara zinaharibika haraka, na kufanya usafirishaji wa misaada kuwa mgumu au hata kutowezekana.
Vita, ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa tatu, vimeua maelfu ya watu, kuwafukuza mamilioni na kuunda kile ambacho Umoja wa Mataifa unaelezea kama mgogoro mkubwa zaidi wa kuhama makazi na njaa duniani.