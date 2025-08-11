Utapiamlo umegharimu maisha ya angalau watu 63, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, ndani ya wiki moja katika mji wa El-Fasher ulioko chini ya mzingiro nchini Sudan, afisa wa afya alisema Jumapili.

Afisa huyo, ambaye alizungumza na shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina, alisema idadi hiyo inajumuisha tu wale walioweza kufika hospitalini, akiongeza kuwa familia nyingi zimewazika wapendwa wao bila kutafuta msaada wa matibabu kutokana na hali mbaya ya usalama na ukosefu wa usafiri.

Tangu Mei mwaka jana, El-Fasher imekuwa chini ya mzingiro wa Kikosi cha Msaada wa Haraka (RSF), ambacho kimekuwa kwenye vita na jeshi la kawaida la Sudan tangu Aprili 2023.

Mji huo unabaki kuwa kituo kikuu cha mwisho cha mijini katika eneo la Darfur kinachodhibitiwa na jeshi, na hivi karibuni umeshambuliwa tena na RSF baada ya kundi hilo kujiondoa kutoka mji mkuu wa Sudan, Khartoum, mapema mwaka huu.

Mgogoro wa kuhama makazi na njaa