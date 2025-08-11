AFRIKA
2 dk kusoma
Utapiamlo waua watu 63 kwa wiki katika jimbo la El-Fasher Sudan
Upungufu wa lishe umekuwa ukisababisha vifo vya angalau watu 63, wengi wakiwa wanawake na watoto, katika wiki moja katika mji uliozingirwa wa El-Fasher nchini Sudan, afisa wa afya alisema Jumapili.
Utapiamlo waua watu 63 kwa wiki katika jimbo la El-Fasher Sudan
Vita vya Sudan, vilivyoanza Aprili 2023, vimewaacha watu wengi wakikabiliwa na uhaba wa chakula. / Picha: Reuters
11 Agosti 2025

Utapiamlo umegharimu maisha ya angalau watu 63, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, ndani ya wiki moja katika mji wa El-Fasher ulioko chini ya mzingiro nchini Sudan, afisa wa afya alisema Jumapili.

Afisa huyo, ambaye alizungumza na shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina, alisema idadi hiyo inajumuisha tu wale walioweza kufika hospitalini, akiongeza kuwa familia nyingi zimewazika wapendwa wao bila kutafuta msaada wa matibabu kutokana na hali mbaya ya usalama na ukosefu wa usafiri.

Tangu Mei mwaka jana, El-Fasher imekuwa chini ya mzingiro wa Kikosi cha Msaada wa Haraka (RSF), ambacho kimekuwa kwenye vita na jeshi la kawaida la Sudan tangu Aprili 2023.

Mji huo unabaki kuwa kituo kikuu cha mwisho cha mijini katika eneo la Darfur kinachodhibitiwa na jeshi, na hivi karibuni umeshambuliwa tena na RSF baada ya kundi hilo kujiondoa kutoka mji mkuu wa Sudan, Khartoum, mapema mwaka huu.

Mgogoro wa kuhama makazi na njaa

Zilizopendekezwa

Shambulio kubwa la RSF kwenye kambi ya wakimbizi ya Zamzam iliyo karibu mnamo Aprili liliwalazimisha makumi ya maelfu ya watu kukimbia tena – wengi wao sasa wakihifadhiwa ndani ya El-Fasher.

Mikahawa ya kijamii – ambayo hapo awali ilikuwa msaada mkubwa – imefungwa kwa kiasi kikubwa kutokana na ukosefu wa vifaa.

Karibu asilimia 40 ya watoto walio chini ya miaka mitano huko El-Fasher sasa wanakabiliwa na utapiamlo mkali, huku asilimia 11 wakiteseka na utapiamlo mkali sana, kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa.

Msimu wa mvua, ambao hufikia kilele chake mwezi wa Agosti, unazidi kufanya juhudi za kufikia mji huo kuwa ngumu zaidi. Barabara zinaharibika haraka, na kufanya usafirishaji wa misaada kuwa mgumu au hata kutowezekana.

Vita, ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa tatu, vimeua maelfu ya watu, kuwafukuza mamilioni na kuunda kile ambacho Umoja wa Mataifa unaelezea kama mgogoro mkubwa zaidi wa kuhama makazi na njaa duniani.

CHANZO:AFP
Soma zaidi
Maafisa waliofariki katika ajali ya helikopta Ghana wazikwa
Jamii ya Maasai Kenya yapinga hoteli ya kifahari katika hifadhi ya Maasai Mara
Wagombea zaidi wa Urais Tanzania wapokea fomu zao za uteuzi kutoka kwa Tume huru ya Uchaguzi
Utapiamlo waua watu 63 kwa wiki katika jimbo la El-Fasher Sudan
Wanajeshi 24 wakamatwa Mali kwa njama ya kufanya mapinduzi
'Msisahau Gaza': Ujumbe wa mwisho wa mwandishi wa habari wa Al Jazeera aliyeuawa
Sudan Kusini, Uganda kuchunguza mapigano ya mpakani
Tetemeko la ardhi la ukubwa wa 6.1 lapiga magharibi mwa Uturuki
Nchi za Baraza la Usalama la UN zinashutumu mpango wa Israel wa kutwaa Gaza
Rais wa Uturuki akaribisha maendeleo katika mchakato wa amani kati ya Azerbaijan na Armenia
Waziri wa Ulinzi wa Somalia Fiqi awapongeza wanajeshi kwa 'ushujaa' dhidi ya magaidi wa Al Shabab
Maelfu wafanya maandamano nchini Sudan kuishukuru Uturuki
Njaa na magonjwa yanaenea nchini Sudan - shirika la Umoja wa Mataifa
DR Congo inawatuhumu waasi kwa mauaji ya raia licha ya kuwepo kwa mapatano
Uturuki na Senegal wadhamiria kuendeleza urafiki chanya ushindi wa pande zote
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us