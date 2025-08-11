Sudan Kusini na Uganda wamekubaliana kufanya uchunguzi wa pamoja kuhusu mapigano ya hivi karibuni kwenye mpaka wao, jeshi la Sudan Kusini lilisema Jumapili, baada ya watu sita kufariki katika mapigano hayo.

Mwezi uliopita, mapigano yalizuka kati ya Vikosi vya Ulinzi vya Watu wa Uganda (UPDF) na wanajeshi wa Sudan Kusini katika jimbo la Equatoria ya Kati nchini Sudan Kusini.

Haikufahamika wazi ni nini kilichosababisha mapigano hayo, huku pande zote mbili zikitangaza maelezo tofauti. Mapigano hayo yalisababisha vifo vya wanachama watano wa vikosi vya usalama vya Sudan Kusini na askari mmoja wa Uganda.

Msemaji wa jeshi la Sudan Kusini, Lul Ruai Koang, alisema mkuu wa jeshi la Uganda, Muhoozi Kainerugaba, alikutana na mwenzake wa Sudan Kusini "kujadili umuhimu wa kupunguza mara moja hali ya usalama inayozorota katika mpaka wa pamoja."

Kamati ya watu 14

Kamati yenye wajumbe 14 "wakati sawa kutoka majeshi yote mawili" itaundwa ili kuchunguza "sababu halisi" za mapigano hayo katika Equatoria ya Kati, alisema, kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye Facebook.