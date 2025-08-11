AFRIKA
2 dk kusoma
Sudan Kusini, Uganda kuchunguza mapigano ya mpakani
Sudan Kusini na Uganda kwa pamoja zitachunguza mapigano makali ya hivi majuzi kwenye mpaka wao, jeshi la Sudan Kusini lilisema Jumapili.
Mkuu wa jeshi la Uganda, Muhoozi Kainerugaba, hivi karibuni alikutana na Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini kwa mazungumzo. / Public domain
11 Agosti 2025

Sudan Kusini na Uganda wamekubaliana kufanya uchunguzi wa pamoja kuhusu mapigano ya hivi karibuni kwenye mpaka wao, jeshi la Sudan Kusini lilisema Jumapili, baada ya watu sita kufariki katika mapigano hayo.

Mwezi uliopita, mapigano yalizuka kati ya Vikosi vya Ulinzi vya Watu wa Uganda (UPDF) na wanajeshi wa Sudan Kusini katika jimbo la Equatoria ya Kati nchini Sudan Kusini.

Haikufahamika wazi ni nini kilichosababisha mapigano hayo, huku pande zote mbili zikitangaza maelezo tofauti. Mapigano hayo yalisababisha vifo vya wanachama watano wa vikosi vya usalama vya Sudan Kusini na askari mmoja wa Uganda.

Msemaji wa jeshi la Sudan Kusini, Lul Ruai Koang, alisema mkuu wa jeshi la Uganda, Muhoozi Kainerugaba, alikutana na mwenzake wa Sudan Kusini "kujadili umuhimu wa kupunguza mara moja hali ya usalama inayozorota katika mpaka wa pamoja."

Kamati ya watu 14

Kamati yenye wajumbe 14 "wakati sawa kutoka majeshi yote mawili" itaundwa ili kuchunguza "sababu halisi" za mapigano hayo katika Equatoria ya Kati, alisema, kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye Facebook.

Zilizopendekezwa

Mkuu wa jeshi la Uganda, Kainerugaba, aliwasili katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, Jumamosi na pia alikutana na Rais Salva Kiir, kulingana na taarifa ya UPDF.

Wawili hao walizungumza kuhusu "kuimarisha uhusiano wa pande mbili na utulivu wa kanda," taarifa hiyo ilisema.

Uganda ilituma wanajeshi kusaidia Kiir wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipozuka nchini humo mwaka 2013, miaka miwili tu baada ya kupata uhuru kutoka Sudan.

Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya maafa

Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan Kusini vilidumu kwa miaka mitano na kusababisha vifo vya takriban watu 400,000 kabla ya makubaliano ya kugawana madaraka kufikiwa mwaka 2018 kati ya Rais Kiir na Makamu wa Kwanza wa Rais Riek Machar.

Uganda ilipeleka tena vikosi maalum mwezi Machi mwaka huu.

CHANZO:AFP
