Mwandishi wa habari wa Al Jazeera, Anas al-Sharif, ambaye aliuawa na Israel katika shambulio lake kwenye hema la waandishi wa habari mjini Gaza, ameacha wosia wa hisia na ujumbe wa mwisho, akiwataka watu wa dunia wasisahau Gaza iliyozingirwa na watu wa Palestina.

Katika wosia wake, ambao ulishirikiwa kwenye akaunti zake za mitandao ya kijamii baada ya kuuawa kwake Jumapili, al-Sharif alisema alitoa "kila juhudi na nguvu zangu zote kuwa msaada na sauti kwa watu wangu."

"Matumaini yangu yalikuwa kwamba Allah angenipa maisha marefu ili niweze kurudi na familia yangu na wapendwa wangu katika mji wetu wa asili wa Asqalan (Al-Majdal) uliokaliwa. Lakini mapenzi ya Allah yalitangulia, na amri Yake ni ya mwisho," alisema al-Sharif.

"Nimeishi kupitia maumivu kwa undani wake wote, nimeonja mateso na kupoteza mara nyingi, lakini sikuwahi kusita kuwasilisha ukweli kama ulivyo, bila kupotosha au kuficha."

Al-Sharif aliacha familia ya watu wanne: mama yake, mke wake, na watoto wake wawili. Aliomba familia yake itunzwe, hasa binti yake na mwanawe, baada ya kuuawa kwake na Israel.

"Nawasihi msimame nao, muwe msaada wao baada ya Allah Mwenyezi. Nikifa, nakufa nikiwa thabiti juu ya misingi yangu," alisema.

'Msisahau Gaza'

Al-Sharif pia aliwasihi kila mtu kusimama na Palestina na watu wake, hasa "watoto wasio na hatia." Aliwataka kila mtu asikae kimya na kuwa madaraja yatakayopelekea ukombozi wa Palestina.

"Nawaachia Palestina — lulu ya taji la ulimwengu wa Kiislamu, mpigo wa moyo wa kila mtu huru duniani. Nawaachia watu wake, watoto wake waliodhulumiwa na wasio na hatia ambao hawakuwahi kuwa na muda wa kuota ndoto au kuishi kwa usalama na amani," alisema mwandishi huyo aliyeuawa.