Mali imewakamata takriban wanajeshi 20 wanaoshukiwa kupanga njama ya kuipindua serikali ya Rais Assimi Goita, vyanzo vililiambia shirika la habari la AFP Jumapili.
"Tangu siku tatu zilizopita, kumekuwa na kukamatwa kwa watu kuhusiana na jaribio la kudhoofisha taasisi za serikali. Kumekuwa na angalau takriban watu 20 waliokamatwa," chanzo cha usalama cha Mali kiliiambia AFP.
Chanzo kingine ndani ya jeshi kilithibitisha "jaribio la kudhoofisha serikali," kikiongeza: "Tumefanya hatua zinazohitajika za kukamata wahusika."
Miongoni mwa waliokamatwa ni Jenerali Abass Dembele, aliyekuwa gavana wa mkoa wa kati wa Mopti na afisa wa kijeshi anayeheshimika.
"Wanajeshi walifika mapema asubuhi ya leo (Jumapili) kumkamata Jenerali Abass Dembele huko Kati," katika viunga vya mji mkuu Bamako, mtu wa karibu na afisa huyo alisema.