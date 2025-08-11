Mali imewakamata takriban wanajeshi 20 wanaoshukiwa kupanga njama ya kuipindua serikali ya Rais Assimi Goita, vyanzo vililiambia shirika la habari la AFP Jumapili.

"Tangu siku tatu zilizopita, kumekuwa na kukamatwa kwa watu kuhusiana na jaribio la kudhoofisha taasisi za serikali. Kumekuwa na angalau takriban watu 20 waliokamatwa," chanzo cha usalama cha Mali kiliiambia AFP.

Chanzo kingine ndani ya jeshi kilithibitisha "jaribio la kudhoofisha serikali," kikiongeza: "Tumefanya hatua zinazohitajika za kukamata wahusika."