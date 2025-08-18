Na Ian Proud

Mkutano wa amani kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Urusi Vladimir Putin uliofanyika Alaska ulikuwa wa kihistoria kwa maana zaidi ya moja.

Baada ya yote, si kila siku rais wa Marekani anakutana na kiongozi wa nchi inayokabiliwa na vikwazo vikali vya kimataifa.

Kwa hivyo, wakati ndege ya Rais Putin iliporuka kuwasili Alaska tarehe 16 Agosti ikiongozwa na ndege nne za kivita za Marekani F-35, na viongozi hao wawili wakitembea kwenye zulia jekundu, ujumbe wa picha ulikuwa mkubwa mno.

Lakini licha ya sherehe zote zilizozunguka mkutano huo, baada ya mazungumzo ya saa manne, hadhira ilibaki na maswali kuhusu hatima ya Ukraine.

Hata hivyo, ishara zinaonyesha matumaini, na ushirikiano na Ukraine utakuwa hatua muhimu inayofuata kuelekea amani inayohitajika.

Tangu vita vilipoanza Februari 2022, kipaumbele cha Ukraine kimekuwa kumuweka Putin katika hali ya kutengwa kimataifa.

Viongozi wa Ulaya na Marekani walikatisha mazungumzo rasmi na Urusi. Kutokana na uzoefu wangu kama balozi wa Uingereza mjini Moscow kuanzia 2014 hadi 2019, ni wazi kuwa kumtenga Urusi imekuwa sera rasmi ya Magharibi kwa zaidi ya muongo mmoja.

Nchini Uingereza, matangazo ya moja kwa moja ya BBC, kituo cha taifa, yalikuwa yakikosoa vikali na kuonyesha kutoridhika.

Mwandishi mkuu wa BBC, Lyse Douset, alisema kutandikwa kwa zulia jekundu, “mstari mwekundu umevukwa.” Watoa maoni wengine walikuwa wakiukosoa mkutano huo zaidi.

Trump alimpa Putin “ushindi” kwa kukutana naye bila kutarajia masharti yoyote kwa upande wake. Mmoja wa wachambuzi wa Marekani alinungunika kuona majeshi ya Marekani yakimkaribisha “mtuhumiwa wa uhalifu wa kivita.”

Rais Trump alifanya juhudi kubwa kumfanya Putin ajihisi nyumbani, tofauti kabisa na jinsi alivyomkosoa hadharani Rais Zelenskyy katika Ofisi ya Oval mwezi Februari.

Ni dhahiri Trump alifikiria sana kuweka mwelekeo mzuri na mwenzake wa Urusi, baada ya kutokutana kwa miaka saba.

Trump alimpongeza Putin kwenye zulia jekundu, na viongozi hao wawili wakaendeshwa pamoja kwenye gari la kifahari la rais wa Marekani, ‘Beast’.

Trump hata alimruhusu Putin kuzungumza kwanza kwenye mkutano wa waandishi wa habari, tofauti kabisa na mwenendo wake kwa wageni kutoka Ulaya wanapozuru White House, ambapo mara nyingi huwadhihaki.

Katika hotuba zake, Trump hakutumia tishio la vikwazo vya kiuchumi vilivyozungumzwa sana dhidi ya Urusi.

Hata hivyo, viongozi wote wawili walizungumzia umuhimu wa kuisha kwa mzozo unaowafaidi pande zote mbili, Urusi na Ukraine.

Rais Putin alikiri juhudi za Trump katika “kusaidia kutatua suala la Ukraine”. Alisema alikuwa “na nia ya dhati ya kumaliza mzozo huo” na kwamba mkataba wowote wa kusitisha mapigano lazima uzingatie pia usalama wa Urusi.

Rais Trump alisema “Rais Putin anataka kuona (mwisho wa vita) kama ninavyotaka mimi.”