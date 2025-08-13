Na Talha Yavuz

Kabla ya raundi ya pili ya mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine mwezi Mei, mpatanishi mkuu wa Urusi, Vladimir Medinsky, aliangazia historia ya karne ya 18 kwa kulinganisha historia. Katika tamko lake, alirejelea Vita Vikuu vya Kaskazini kati ya Milki ya Urusi na Uswidi – vita vilivyochukua miaka 21.

Ujumbe wake ulikuwa wazi: Urusi iko tayari kupigania Ukraine kwa muda wowote utakaohitajika.

Kauli hiyo, iliyotolewa miezi michache tu iliyopita, sasa inasomeka kwa mtazamo tofauti. Mapambano bado yanaendelea uwanjani, huku mazungumzo ya upatinishi yamekwama. Na sasa, katika mabadiliko yasiyotabirika wakati vita vilipoanza, hatua inayofuata ya mgogoro huu wa muda mrefu haitochukuliwa Kiev au Moskow, bali huko Anchorage, Alaska.

Ijumaa hii, Donald Trump atakutana na Vladimir Putin huko Alaska. Inatarajiwa kuwa Ukraine ndiyo itakayokuwa ajenda kuu, ingawa bado haijajulikana iwapo Rais Volodymyr Zelenskyy atahudhuria.

Putin anaripotiwa kubeba pendekezo la kusitisha mapigano: kusitisha uhasama kwa masharti ya Urusi kudhibiti maeneo ya mashariki mwa Ukraine. Zelenskyy tayari amekataa masharti hayo, akisisitiza kuwa hatakubali kutoa hata kipande cha ardhi katika makubaliano yoyote ya amani.

Mkutano huo unaweza kutoa msukumo mpya kwa raundi ya nne ya mazungumzo inayotarajiwa kufanyika Istanbul, ingawa tarehe bado haijatangazwa.

Hadi sasa, mazungumzo hayo yamekuwa ya manufaa zaidi katika kudumisha mawasiliano na kuratibu hatua za kujenga imani kama vile kubadilishana wafungwa.

Lakini ni vigumu kufikiria mafanikio makubwa yatapatikana huko Anchorage. Mkutano huu utakuwa mtihani wa kuonesha iwapo kuna upande wowote unaoweza – au hata una nia – ya kurudi nyuma kutoka kwenye misimamo mikali ambayo imefanya maendeleo ya mazungumzo kuwa jambo lisilowezekana.

Madai makubwa, matokeo madogo

Hatua tatu za mazungumzo tayari zimefanyika bila mafanikio ya maana.

Mapendekezo ya Ukraine yanasisitiza haki ya kujiunga na NATO na kukataa masharti yoyote yanayozuia majeshi ya washirika kuingia Ukraine – jambo ambalo Moscow linaona kama tishio kwake. Hili ndilo lilikuwa miongoni mwa sababu kuu ambazo Kremlin ilitoa kuhalalisha uvamizi wake.

Mapendekezo ya Urusi pia ni magumu: kuitisha uchaguzi wa rais nchini Ukraine ndani ya siku 100 baada ya sheria ya kijeshi kuondolewa, pamoja na kutambuliwa kimataifa kwa Crimea na maeneo manne inayoamini kuwa imeyatawala – Donetsk, Luhansk, Kherson, na Zaporizhzhia.

Ukraine bado inadhibiti sehemu kubwa ya maeneo hayo matatu (isipokuwa Luhansk), na hivyo kufanya jambo la kuyaachia kuwa sumu kisiasa kwa serikali ya Kiev.

Hii imeleta kile ambacho kinaweza kuitwa mkwamo wa kimakusudi – hakuna upande unaomba kile ambacho upande mwingine anaweza kutoa.

Gharama zilizofichika kwa Moscow

Uwanjani, Urusi inaendelea kusonga polepole, ikizidi kujitanua katika Donetsk. Mji wa Pokrovsk, ambao ni wa kimkakati kwa Ukraine, huenda ukadhibitiwa na Urusi hivi karibuni. Lakini mafanikio haya yanakuja kwa gharama kubwa kwa Moscow.