الحرب على غزة
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ببندقية "الغول".. كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي شرقي خان يونس
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي ببندقية "الغول"، شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ببندقية "الغول".. كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي شرقي خان يونس
كنائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في خان يونس ببندقية الغول / AA
منذ 4 ساعات

وقالت الكتائب، في بيان عبر "تليغرام"، إن "مجاهدي القسام قنصوا جندياً إسرائيلياً ببندقية الغول القسامية في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة، شرقي مدينة خان يونس".

وأضافت الكتائب أن مقاتليها "رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية للإخلاء"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي 2014، نشرت "القسام" لأول مرة شريط فيديو مسجلاً حول بندقية قنص جديدة مصنعة محلياً في قطاع غزة أطلقت عليها "الغول".

ونسبت القسام، اسم البندقية إلى عدنان الغول، أحد قادة وحدة التصنيع لديها، الذي اغتالته إسرائيل في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2004، في مدينة غزة.

وبلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي 866، إضافة إلى 5 آلاف و937 مصاباً، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه الرسمي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل -بدعم أمريكي- إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.

مصدر:TRT ARABI
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