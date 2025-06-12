جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الخميس، في اجتماع الدورة الـ14 للجمعية البرلمانية لمنظمة الدول التركية (TÜRKPA) المنعقد في العاصمة الكازاخية أستانة.

وأوضح أن العالم يشهد تحولات كبيرة ويتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، ما يستدعي من الدول الناطقة بالتركية أن توسّع تعاونها وتُعزز روابطها الاستراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة.

ودعا قورتولموش إلى انضمام كل من أوزبكستان وتركمانستان رسمياً إلى الجمعية، من أجل تعزيز وحدة وتضامن الدول التركية. كما رحّب بمشاركة كل من المجر وجمهورية شمال قبرص التركية في أعمال الجمعية كأعضاء مراقبين، معتبراً ذلك مؤشراً إلى الاهتمام المتزايد بدور المنظمة إقليمياً ودولياً.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.