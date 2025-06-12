وقال مفوض شرطة المدينة، جي إس مالك، لرويترز: "يبدو أنه لا ناجين في الحادثة. وبما أن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية تضم عدداً من المكاتب، فقد سقط مزيد من الضحايا". ولم يُدلِ بتفاصيل بشأن الوفيات على الأرض.

فيما أفادت الشرطة الهندية بنقل أكثر من 100 جثة إلى مستشفى في أحمد آباد بعد تحطم الطائرة.

وفي وقت سابق اليوم، قال المدير العام لهيئة الطيران المدني الهندية، فايز أحمد كيدواي، إن الطائرة كانت تقل 244 شخصاً، بينهم 232 راكباً وطاقماً مكوناً من 12 فرداً.

وقال مصدر لرويترز إن 11 طفلاً كانوا ضمن ركاب الطائرة، وإنها كانت تُقلّ 169 هندياً و53 بريطانياً و7 برتغاليين وكندياً واحداً.

وذكر موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الطيران، أن الطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر"، وهي واحدة من أحدث طائرات الركاب في الخدمة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وسائل إعلام هندية تحطّم طائرة ركاب كانت متجهة من مطار سردار فالابهبهاي باتل الدولي بمدينة أحمد آباد في ولاية غوجارات، إلى مطار غاتويك بالعاصمة البريطانية لندن، بعد إقلاعها بقليل.

وذكر مسؤولون بالشرطة أن الطائرة تحطّمت في منطقة سكنية بالقرب من المطار.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد دخان أسود كثيف في منطقة تحطّم الطائرة.

عقب ذلك أغلقت السلطات المطار والطرق المحيطة به، وأرسلت عديداً من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة.