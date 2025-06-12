العالم
2 دقيقة قراءة
إيران تعلن إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلنت إيران اليوم الخميس، نيتها إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن، واستبدال بأجهزة الطرد المركزي القديمة في منشأة فوردو أخرى من الجيل السادس الأسرع في التخصيب.
إيران تعلن إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مبنى المفاعل النووي الإيراني وأعمدة الكهرباء في بوشهر، إيران، على بعد 750 ميلاً (1245 كيلومتراً) جنوب العاصمة طهران / AP
12 يونيو 2025

ووفقاً للتليفزيون الرسمي الإيراني، أدانت وزارة الخارجية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها الضمانات النووية.

كان مجلس محافظي الوكالة قد أقرّ مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يتهم إيران بعدم التعاون الكافي، وعدم الالتزام بالإبلاغ عن جميع المواد النووية، إذ صوَّتت 19 دولة لصالح القرار، فيما رفضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من أنشطة إيران النووية، مشيراً إلى صعوبات تواجه الوكالة في التحقق من عدم تحويل المواد النووية إلى أسلحة، وهو ما يخالف التزامات إيران بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية منذ عام 2019.

ودعا القرار إيران إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتقديم تفسيرات فنية موثوقة بشأن وجود جزيئات يورانيوم من صنع بشري في مواقع غير معلنة، وإبلاغ الوكالة بمواقع المواد النووية المعنية، وتمكينها من الوصول إلى المواقع وأخذ العينات اللازمة.

وفي بيان مشترك، وصف الجانب الإيراني القرار بأنه يفتقر إلى الأسس الفنية والقانونية، متهماً مجلس الإدارة باستخدامه أداةً لأغراض سياسية، وأعلن نيته اتخاذ خطوات إضافية رداً على القرار.

وتستمر الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى في اتهام إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، ومنها توليد الكهرباء، فيما تحتفظ إسرائيل، الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية، بترسانتها بعيداً عن الرقابة الدولية.

وتسعى إيران في الوقت ذاته إلى رفع العقوبات الدولية مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية دون المساس بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
103 شهداء في غزة خلال 24 ساعة.. وأونروا: آلية المساعدات الأمريكية مهينة وخطرة
قانون "المقاتلين غير الشرعيين".. أداة الاحتلال لشرعنة الاعتقال الجماعي خارج القانون
إيران تعلن إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
"لم ينج أحد".. تحطُّم طائرة هندية على متنها 242 راكباً
نساء يفككن الموت.. سوريات على خطوط المواجهة مع الألغام ومخلَّفات الحرب
بواسطة منيرة بالوش
الأمم المتحدة: عدد النازحين عالمياً يتجاوز 122 مليوناً وسط انخفاض الدعم الدولي
رغم الفيتو الأمريكي.. الأمم المتحدة تصوّت اليوم على قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير قانون لحل الكنيست وتتهم الحكومة بالتضحية بالجنود
وفود أكثر من 80 دولة مشاركة بالمسيرة العالمية تنتظر وصول قافلة الصّمود إلى مصر للسير نحو غزة
استشهاد أكثر من 80 فلسطينيّاً بينهم 57 من المجوَّعين والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر جديدة
قتيل و3 جرحى بغارة إسرائيلية على قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان
مصر ترحب بالمواقف الدولية الداعمة لغزة وتحدد شروط زيارة الوفود الأجنبية لمعبر رفح
فيدان يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي الوضع في غزة ومساعي وقف إطلاق النار
إعلام عبري: لا انفراجة بين الحريديم والليكود وتقديرات بطرح مشروع حل الكنيست
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل هوالين شرقي تايوان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us