العالم
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة: عدد النازحين عالمياً يتجاوز 122 مليوناً وسط انخفاض الدعم الدولي
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس، أن عدد النازحين جراء الحروب والاضطهاد حول العالم تجاوز 122 مليوناً خلال العام الجاري، نتيجة استمرار الصراعات طويلة الأمد في دول مثل السودان وأوكرانيا.
الأمم المتحدة: عدد النازحين عالمياً يتجاوز 122 مليوناً وسط انخفاض الدعم الدولي
نازحون سودانيون جراء هجمات قوات الدعم السريع على مأوى مخيم زمزم في الطويلة / Reuters
12 يونيو 2025

وأوضحت المفوضية أن التمويل المخصص لمساعدة اللاجئين انخفض إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2015. وجاء في تقرير المفوض السامي فيليبو جراندي أن أكثر من مليوني شخص نزحوا بنهاية أبريل/نيسان 2025 مقارنة بالعام الماضي، رغم عودة أعداد مماثلة من اللاجئين السوريين عقب الإطاحة ببشار الأسد.

وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى استمرار النزاعات الكبرى في السودان وميانمار وأوكرانيا، بالإضافة إلى "الفشل المستمر في وقف القتال".

وفي بيان مصاحب للتقرير، قال جراندي إن العالم يشهد حالة من الاضطرابات الحادة في العلاقات الدولية، إذ خلقت الحروب الحديثة واقعاً هشاً مفعماً بمعاناة إنسانية كبيرة.

وأشارت المفوضية إلى أن زيادة أعداد النازحين تتزامن مع خفض التمويل لمساعدتهم إلى مستويات 2015، في حين كان عدد اللاجئين آنذاك أقل بكثير من الوضع الحالي.

ووصف التقرير تخفيض المساعدات بأنه "وحشي ومستمر"، محذراً من أن هذا الوضع غير المستقر يعرض اللاجئين وغيرهم لخطر شديد. وأكدت المفوضية أن نقص القيادة السياسية في التوسط بصفقات السلام يؤدي إلى إطالة أمد الصراعات وإرهاق منظمات الإغاثة.

وأوضحت المفوضية، التي كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لها، أن تقليص المساعدات يعرّض ملايين الأرواح للخطر، ويزيد من مخاطر تعرّض اللاجئات للاغتصاب، إضافة إلى ارتفاع خطر استغلال الأطفال في الاتجار بالبشر. ولم تكشف المفوضية عن أسماء الجهات المانحة التي قلصت تمويلها.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجرى تقليصاً كبيراً في المساعدات الخارجية، في وقت تخفض فيه بريطانيا ودول أوروبية أخرى ميزانيات المساعدات وتزيد الإنفاق على الدفاع.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
103 شهداء في غزة خلال 24 ساعة.. وأونروا: آلية المساعدات الأمريكية مهينة وخطرة
قانون "المقاتلين غير الشرعيين".. أداة الاحتلال لشرعنة الاعتقال الجماعي خارج القانون
إيران تعلن إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
"لم ينج أحد".. تحطُّم طائرة هندية على متنها 242 راكباً
نساء يفككن الموت.. سوريات على خطوط المواجهة مع الألغام ومخلَّفات الحرب
بواسطة منيرة بالوش
الأمم المتحدة: عدد النازحين عالمياً يتجاوز 122 مليوناً وسط انخفاض الدعم الدولي
رغم الفيتو الأمريكي.. الأمم المتحدة تصوّت اليوم على قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير قانون لحل الكنيست وتتهم الحكومة بالتضحية بالجنود
وفود أكثر من 80 دولة مشاركة بالمسيرة العالمية تنتظر وصول قافلة الصّمود إلى مصر للسير نحو غزة
استشهاد أكثر من 80 فلسطينيّاً بينهم 57 من المجوَّعين والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر جديدة
قتيل و3 جرحى بغارة إسرائيلية على قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان
مصر ترحب بالمواقف الدولية الداعمة لغزة وتحدد شروط زيارة الوفود الأجنبية لمعبر رفح
فيدان يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي الوضع في غزة ومساعي وقف إطلاق النار
إعلام عبري: لا انفراجة بين الحريديم والليكود وتقديرات بطرح مشروع حل الكنيست
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل هوالين شرقي تايوان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us