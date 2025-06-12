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بموجب اتفاق إسطنبول.. تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا يشمل جنوداً جرحى ومرضى
أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم الخميس، تنفيذ جولة جديدة من تبادل الأسرى شملت جنوداً من ذوي الإصابات البالغة والمرضى، بموجب اتفاقات جرى التوصل إليها خلال مفاوضات إسطنبول مطلع الشهر الجاري.
بموجب اتفاق إسطنبول.. تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا يشمل جنوداً جرحى ومرضى
أسرى حرب أوكرانيون محررون يعودون بعد عملية تبادل مع روسيا، في 12 يونيو/حزيران 2025. / Reuters
منذ يوم واحد

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، بأن كييف أعادت مجموعة من الجنود الروس الأسرى، في إطار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجانبين 2 يونيو/حزيران في إسطنبول.

في المقابل، سُلِّمت كييف عدداً من جنود القوات المسلحة الأوكرانية الأسرى، حسب البيان ذاته.

وأشار البيان إلى أن الجنود الروس المفرَج عنهم يوجدون حالياً على الأراضي البيلاروسية، حيث يتلقون الدعم الطبي والنفسي اللازم، تمهيداً لنقلهم إلى المؤسسات الصحية الروسية لاستكمال العلاج وإعادة التأهيل.

ولم يُفصح البيان عن عدد الجنود المشمولين في هذه المرحلة من التبادل.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر حسابه على تليغرام، أن المرحلة الثانية من تبادل الجنود الجرحى والمرضى جرت اليوم، وشملت أفراداً من الجيش، والحرس الوطني، وحرس الحدود الأوكراني.

وأضاف زيلينسكي: "جميع الجنود بحاجة إلى علاج، وسيتلقون الرعاية اللازمة. نشكر كل من أسهم في إتمام هذه العملية، وسنواصل جهودنا لاستعادة كل الأسرى".

واستضافت تركيا مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا 2 يونيو/حزيران الجاري، أفضت إلى اتفاقات إنسانية شملت تبادل الجنود الأسرى ممن هم دون 25 عاماً، وتبادل الجنود المرضى وذوي الإصابات الخطيرة، وتسليم جثامين الجنود القتلى.

في إطار هذا الاتفاق، أُجريت عمليات تبادل للأسرى في 9 و10 يونيو/حزيران، كما أعلنت أوكرانيا تسلمها جثامين 1212 جندياً من الجانب الروسي، مقابل 27 جثماناً لأفراد من القوات المسلحة الروسية.

مصدر:TRT ARABI
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