وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "مسيّرة معادية أغارت بصاروخ موجَّه على دراجة نارية على طريق بلدة النبطية الفوقا"، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو تقديم تفاصيل إضافية حول الهجوم. فيما لم يصدر أي تعليق حتى الآن من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الهجوم.

كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق الخميس، إصابة مواطن لبناني بجروح، إثر غارة نفَّذتها طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون، جنوبي البلاد.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 212 قتيلاً و508 جرحى، وفق بيانات رسمية.

ورغم التوصل إلى اتفاق هدنة، لا تزال إسرائيل تحتفظ بسيطرتها على 5 تلال لبنانية احتلتها خلال الحرب الأخيرة، في وقت أعلنت فيه انسحاباً جزئياً من بعض مناطق الجنوب.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.