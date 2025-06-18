وقال سلاح الجوّ الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "اعترض في منطقة البحر الميت مسيّرتين معاديتين بين الساعة 02:20-02:22 والساعة 2:30 بالتوقيت المحلي (3 ت.غ)".

ولم يذكر البيان الجهة التي أطلقت المسيّرتين، لكنه اكتفى بالقول إنهما قدمتا من جهة الشرق.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال عبر بيانٍ إطلاق صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت، نتيجة لـ"التحذير من رصد تسلل طائرات مسيّرة معادية إلى المنطقة".

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة بأن المسيّرات تسللت إلى بلدة عين جدي، بعدما قدمت من إيران عبر أجواء الأردن.

وتشن إسرائيل، منذ فجر الجمعة، عملية عسكرية ضد إيران بدعم أمريكي، استهدفت منشآت نووية وقواعد صواريخ، وأسفرت عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، بينهم قادة عسكريون وعلماء نوويون، وفق ما أفادت به مصادر إيرانية.

وتردّ طهران على الهجمات بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، أدت إلى مقتل نحو 24 شخصاً وإصابة مئات آخرين داخل إسرائيل.

وتتصاعد المخاوف من توسع رقعة الحرب، مع تقارير غربية وإسرائيلية تشير إلى احتمال انضمام الولايات المتحدة رسمياً إلى العمليات، بخاصة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، دعا فيها إيران إلى "الاستسلام دون شروط"، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.