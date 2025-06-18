الهجمات على إيران
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بزشكيان يوجه الإيرانيين إلى اتخاذ "الخطوات اللازمة للحفاظ على الوحدة الوطنية"
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أهمية الوحدة الوطنية في ظل ما تمرّ به بلاده من تهديد، جرّاء الضربات الإسرائيلية المتواصلة منذ الجمعة.
بزشكيان يوجه الإيرانيين إلى اتخاذ "الخطوات اللازمة للحفاظ على الوحدة الوطنية"
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان / وكالة الأنباء الإيرانية
18 يونيو 2025

وقال بزشكيان في رسالة وجّهها خلال اجتماع مجلس الوزراء ونشرها موقع الرئاسة الإيرانية: "إذا كان الشعب إلى جانبنا فلن تُهدد أي مشكلة البلاد، لذلك يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على الوحدة الوطنية".

وشكر الرئيس الإيراني مختلف الدول، وخصوصاً المجاورة، على تضامنها مع بلاده وعروضها لتقديم المساعدة عقب العدوان الإسرائيلي.

وفي ختام الاجتماع دعا الرئيس كل المسؤولين لتوخي أقصى درجات الحذر والحرص على مبادئ الأمن والحماية، والعمل وفق تعليمات الجهات المعنية.

ومنذ الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما تردّ طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة خلّفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

مصدر:TRT Arabi
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