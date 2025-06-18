الهجمات على إيران
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إعلام عبري: طائرة عسكرية تجلي دبلوماسيين أمريكيين من إسرائيل
أجلت طائرة عسكرية أمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من دبلوماسيي الولايات المتحدة من إسرائيل، وفق إعلام عبري.
إعلام عبري: طائرة عسكرية تجلي دبلوماسيين أمريكيين من إسرائيل
طائرة عسكرية أمريكية / Reuters
18 يونيو 2025

وقالت القناة "12" الخاصة: "حطت طائرة عسكرية أمريكية في إسرائيل، وأجلت دبلوماسيين أمريكيين"، من دون تفاصيل.

وفي ردها على طلب تعليق من القناة، قالت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل: "بالنظر للوضع الراهن، بدأ موظفو السفارة مغادرة إسرائيل بطرق مختلفة".

وفي وقت سابق اليوم، قال السفير الأمريكي مايك هاكابي في منشور على منصة إكس، إن الولايات المتحدة تعمل على إجلاء رعاياها من إسرائيل من خلال تنظيم رحلات جوية وبحرية.

 وأضاف أن السفارة الأمريكية في القدس تعمل على ترتيبات الإجلاء، وحث الأمريكيين في إسرائيل على التسجيل للحصول على أحدث المستجدات من خلال برنامج السفر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

 يأتي ذلك وسط عدوان إسرائيلي، بدعم أمريكي، متواصل على إيران منذ الجمعة الماضي، استهدف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلَّف 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما تردّ طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلّفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتَعد كل من تل أبيب وطهران إحداهما الأخرى العدو الألدّ، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

مصدر:TRT ARABI
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