وقالت وسائل إعلام عبرية إن نحو 5 صواريخ أُطلقت من إيران على إسرائيل، بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس، مدعية أنه جرى اعتراضها جميعا.

وذكرت القناة "12" العبرية الخاصة أنه "جرى إطلاق نحو 5 صواريخ من إيران تجاه إسرائيل". وادعت أنه "وفقاً للتقديرات، جرى اعتراض جميع الصواريخ، دون وقوع إصابات".

يأتي ذلك في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيماً شديداً على المواقع المستهدفة بصواريخ ومسيّرات إيرانية، بخاصة تلك التي تستهدف مواقع عسكرية أو حيوية، بدعوى أن كشف تلك المواقع يقدم "مساعدة للعدو".

وجراء إطلاق تلك الرشقة الصاروخية الأخيرة، دوّت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى (وسط) بما في ذلك في مدن تل أبيب وهرتسليا وحولون وبات يام، وكذلك في مدينة القدس (وسط)، ومنطقة البحر الميت ومستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة (جنوب)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.

وقبل ذلك بوقت قصير، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مختلفة بإسرائيل جراء رصد إطلاق صواريخ من إيران. وأكد أن "الدفاع ليس محكماً وبالتالي يجب (على الجمهور) الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في الملاجئ".

كما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتراض طائرة مسيّرة إثر رصد تسللها إلى شمال البلاد. وقال الجيش في بيان، إنه "اعترض طائرة مسيّرة مُعادية بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة جنوب الجولان السوري المحتل".

ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنة، "رمات مغشيميم" بعد رصد طائرة مسيّرة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. ولم يذكر الجيش مصدر إطلاق المسيّرة، لكن وسائل إعلام عبرية أفادت بالفعل بإطلاقها من إيران.​​​​​​​

كما ادعى سلاح الجو الإسرائيلي، فجر الخميس، اعتراض مسيّرتين إيرانيتين تسببتا في إطلاق صفارات الإنذار بمستوطنات عدة في منطقتي وادي بيسان وغور الأردن. وقالت القوات الجوية الإسرائيلية عبر بيان، إن "سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران، عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق شمالي البلاد بين الساعة 01:55 و01:59 بالتوقيت المحلي (غرينتنش + 3)".

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.