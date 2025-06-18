الحرب على غزة
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كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي شرق خان يونس
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، قتل عسكري إسرائيلي قنصاً شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال عملية مشتركة مع "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.
كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي شرق خان يونس
كنائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي / Reuters
18 يونيو 2025

وقالت الكتائب في بيان عبر تليغرام: "تمكنا، بالتعاون مع سرايا القدس، من قنص جندي إسرائيلي وقتله على الفور في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس".

وأضافت الكتائب أن مقاتليها "رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية للإخلاء"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

يأتي ذلك في سياق رد الفصائل الفلسطينية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

مصدر:TRT ARABI
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