جاء ذلك خلال تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي للصحفيين، اليوم الأربعاء، في حديقة البيت الأبيض.

وعندما سُئل ترمب: "هل تقتربون من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية؟"، أجاب: "لا أستطيع قول ذلك، أليس كذلك؟ لا تظنون حقاً أنني سأجيب عن هذا السؤال".

وأضاف: "(هجوم أمريكي محتمل على إيران) تعلمون أنني أستطيع فعل ذلك. قد لا أفعله، لا أحد يعلم ما سأفعله، لا أستطيع أن أخبركم بذلك".

وأردف: "إيران لديها العديد من المشكلات وهي تريد التفاوض معنا"، وأوضح أن الإيرانيين يريدون التفاوض وحتى زيارة البيت الأبيض.

وتابع ترمب: "تواصل الإيرانيون معنا، وقلت لهم: فات الأوان. حتى إن الإيرانيين عرضوا المجيء إلى البيت الأبيض، وهذه شجاعة، لكن الأمر ليس سهلاً عليهم"، واسترسل في حديثه على عكس تصريحاته الأخرى قائلاً: "لم يفت الأوان أبداً للتفاوض".

ورداً على سؤال عن منشوره بشأن "استسلام إيران غير المشروط"، قال الرئيس الأمريكي: "استسلام غير مشروط" يعني أن كل شيء قد انتهى بالنسبة إلي، إيران عاجزة تماماً، ليس لديها دفاع جوي".

وقال ترمب إنه يتواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يومياً، مضيفاً: "طلبت منه أن يستمر"، وأردف أن الولايات المتحدة لم تعط نتنياهو أي إشارة إلى أنها سترسل مزيداً من المساعدات لإسرائيل.

ومنذ الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، بينما ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة خلفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.