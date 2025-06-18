الهجمات على إيران
2 دقيقة قراءة
ترمب: الإيرانيون تواصلوا معنا وعرضوا القدوم إلى البيت الأبيض.. وقلت لهم فات الأوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الإيرانيين تواصلوا مع إدارته، وعرضوا المجيء إلى البيت الأبيض، وقال لهم، قد فات الأوان.
ترمب: الإيرانيون تواصلوا معنا وعرضوا القدوم إلى البيت الأبيض.. وقلت لهم فات الأوان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتحدث للصحفين في حديقة البيت الأبيض / AP
18 يونيو 2025

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي للصحفيين، اليوم الأربعاء، في حديقة البيت الأبيض.

وعندما سُئل ترمب: "هل تقتربون من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية؟"، أجاب: "لا أستطيع قول ذلك، أليس كذلك؟ لا تظنون حقاً أنني سأجيب عن هذا السؤال".

وأضاف: "(هجوم أمريكي محتمل على إيران) تعلمون أنني أستطيع فعل ذلك. قد لا أفعله، لا أحد يعلم ما سأفعله، لا أستطيع أن أخبركم بذلك".

وأردف: "إيران لديها العديد من المشكلات وهي تريد التفاوض معنا"، وأوضح أن الإيرانيين يريدون التفاوض وحتى زيارة البيت الأبيض.

وتابع ترمب: "تواصل الإيرانيون معنا، وقلت لهم: فات الأوان. حتى إن الإيرانيين عرضوا المجيء إلى البيت الأبيض، وهذه شجاعة، لكن الأمر ليس سهلاً عليهم"، واسترسل في حديثه على عكس تصريحاته الأخرى قائلاً: "لم يفت الأوان أبداً للتفاوض".

ورداً على سؤال عن منشوره بشأن "استسلام إيران غير المشروط"، قال الرئيس الأمريكي: "استسلام غير مشروط" يعني أن كل شيء قد انتهى بالنسبة إلي، إيران عاجزة تماماً، ليس لديها دفاع جوي".

وقال ترمب إنه يتواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يومياً، مضيفاً: "طلبت منه أن يستمر"، وأردف أن الولايات المتحدة لم تعط نتنياهو أي إشارة إلى أنها سترسل مزيداً من المساعدات لإسرائيل.

ومنذ الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، بينما ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة خلفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
السيستاني يحذر من انفجار الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو إلى تدخل دولي عاجل
بوتين وشي: حل الملف النووي الإيراني لا يمكن بالقوة
طهران.. عراقجي يلتقي نظراءه الأوروبيين في جنيف الجمعة
غارة إسرائيلية على النبطية تسفر عن قتيل وجريح في خرق جديد لوقف إطلاق النار مع لبنان
الجيش الأمريكي يعيد تموضع قواته في الشرق الأوسط تحسباً لهجوم إيراني محتمل
عشرات الجرحى في هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل.. وعراقجي: سيندمون ويدفعون الثمن
صحف أمريكية: ترمب وافق سراً على خطط لضرب إيران.. ومُنشأة فوردو أحد الأهداف المُحتملة
جيش الاحتلال يهاجم مفاعل أراك النووي.. ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: انتهاك جديد للقانون الدولي
تعرّف مستشفى سوروكا.. أحد أكبر مستشفيات إسرائيل ومركز رئيسي لعلاج جنود الاحتلال المصابين في غزة
بوتين: قدمنا مقترحات حلول تضمن مصالح إيران النووية وتبدّد مخاوف إسرائيل
عدوان متواصل على الضفة.. إغلاق خانق واقتحامات مستمرة وسط استهداف المدنيين وهدم منازلهم
ارتفاع مستمر بعدد الشهداء والجرحى.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وقتل الجوعى في غزة
يحمل رأساً معدلاً.. إسرائيل تحقق في صاروخ أطلقته إيران يحمل كميات مضاعفة من المواد المتفجرة
مصدر دبلوماسي: وزراء أوروبيون يعقدون محادثات نووية مع إيران الجمعة في جنيف
خشية حرب طويلة.. إعلام أمريكي: ترمب وافق على خطط ضرب إيران لكنه لم يأمر بتنفيذها
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us