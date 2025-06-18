الهجمات على إيران
2 دقيقة قراءة
السفارة الأمريكية في إسرائيل تغلق أبوابها حتى الجمعة بسبب تصاعد المواجهات مع إيران
أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إغلاق أبوابها حتى يوم الجمعة 20 يونيو/حزيران، بسبب الوضع الأمني الراهن وامتثالاً لتوجيهات جيش الاحتلال.
السفارة الأمريكية في إسرائيل تغلق أبوابها حتى الجمعة بسبب تصاعد المواجهات مع إيران
مبنى القنصلية الأمريكية في القدس / Reuters
18 يونيو 2025

وذكرت السفارة في بيان نشرته على منصة إكس أن الإغلاق يشمل القسمين القنصليين في القدس وتل أبيب، مشيرة إلى توقف تقديم خدمات جوازات السفر الطارئة والعادية، بالإضافة إلى خدمات التقارير القنصلية للولادة في الخارج خلال فترة الإغلاق.

وأوضحت السفارة أن هذا الإجراء يأتي بناءً على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال، التي فرضت حظراً على التجمعات ووجوب الوجود بالقرب من الملاجئ إثر الهجمات المتبادلة مع إيران.

من جانبها، أكدت السفارة عدم وجود أي إعلان عن خطط لمساعدة المواطنين الأمريكيين على المغادرة في الوقت الحالي، رغم تقارير عن محاولات بعض الإسرائيليين مغادرة البلاد بسبب تصاعد التوتر الأمني.

وأشارت السفارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تضع خططاً للطوارئ لمساعدة المواطنين الأمريكيين في حالات الأزمات، وستبلغهم بأي معلومات إضافية بشأن خيارات المغادرة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً على إيران منذ يوم الجمعة الماضي، الذي استهدف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قيادات عسكرية وعلماء نوويين، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، في حين ردت إيران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة أودت بحياة 24 شخصاً وأصابت المئات.

وتتزايد المخاوف من توسع نطاق الصراع، مع تقارير غربية وعبرية تشير إلى احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عملياتها العسكرية ضد إيران، في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طهران إلى الاستسلام دون شروط، وهدد بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
السيستاني يحذر من انفجار الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو إلى تدخل دولي عاجل
بوتين وشي: حل الملف النووي الإيراني لا يمكن بالقوة
طهران.. عراقجي يلتقي نظراءه الأوروبيين في جنيف الجمعة
غارة إسرائيلية على النبطية تسفر عن قتيل وجريح في خرق جديد لوقف إطلاق النار مع لبنان
الجيش الأمريكي يعيد تموضع قواته في الشرق الأوسط تحسباً لهجوم إيراني محتمل
عشرات الجرحى في هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل.. وعراقجي: سيندمون ويدفعون الثمن
صحف أمريكية: ترمب وافق سراً على خطط لضرب إيران.. ومُنشأة فوردو أحد الأهداف المُحتملة
جيش الاحتلال يهاجم مفاعل أراك النووي.. ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: انتهاك جديد للقانون الدولي
تعرّف مستشفى سوروكا.. أحد أكبر مستشفيات إسرائيل ومركز رئيسي لعلاج جنود الاحتلال المصابين في غزة
بوتين: قدمنا مقترحات حلول تضمن مصالح إيران النووية وتبدّد مخاوف إسرائيل
عدوان متواصل على الضفة.. إغلاق خانق واقتحامات مستمرة وسط استهداف المدنيين وهدم منازلهم
ارتفاع مستمر بعدد الشهداء والجرحى.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وقتل الجوعى في غزة
يحمل رأساً معدلاً.. إسرائيل تحقق في صاروخ أطلقته إيران يحمل كميات مضاعفة من المواد المتفجرة
مصدر دبلوماسي: وزراء أوروبيون يعقدون محادثات نووية مع إيران الجمعة في جنيف
خشية حرب طويلة.. إعلام أمريكي: ترمب وافق على خطط ضرب إيران لكنه لم يأمر بتنفيذها
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us