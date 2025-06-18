وذكرت السفارة في بيان نشرته على منصة إكس أن الإغلاق يشمل القسمين القنصليين في القدس وتل أبيب، مشيرة إلى توقف تقديم خدمات جوازات السفر الطارئة والعادية، بالإضافة إلى خدمات التقارير القنصلية للولادة في الخارج خلال فترة الإغلاق.

وأوضحت السفارة أن هذا الإجراء يأتي بناءً على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال، التي فرضت حظراً على التجمعات ووجوب الوجود بالقرب من الملاجئ إثر الهجمات المتبادلة مع إيران.

من جانبها، أكدت السفارة عدم وجود أي إعلان عن خطط لمساعدة المواطنين الأمريكيين على المغادرة في الوقت الحالي، رغم تقارير عن محاولات بعض الإسرائيليين مغادرة البلاد بسبب تصاعد التوتر الأمني.

وأشارت السفارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تضع خططاً للطوارئ لمساعدة المواطنين الأمريكيين في حالات الأزمات، وستبلغهم بأي معلومات إضافية بشأن خيارات المغادرة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً على إيران منذ يوم الجمعة الماضي، الذي استهدف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قيادات عسكرية وعلماء نوويين، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، في حين ردت إيران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة أودت بحياة 24 شخصاً وأصابت المئات.

وتتزايد المخاوف من توسع نطاق الصراع، مع تقارير غربية وعبرية تشير إلى احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عملياتها العسكرية ضد إيران، في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طهران إلى الاستسلام دون شروط، وهدد بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.