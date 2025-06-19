جاء ذلك في تصريحات للمسؤول الروسي اليوم الخميس، حول الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي والصيني.

ولفت إلى أن الجانبين تناولا في الاتصال التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، فأكد بوتين ضرورة حل الصراع الإسرائيلي-الإيراني بالطرق السلمية.

وأشار إلى تطابق وجهات نظر الرئيسين الروسي والصيني، وأنهما يُدينان بشدة انتهاكات إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وذكر أن كلاً من موسكو وبكين ترى أن الأزمة الحالية، بما في ذلك المسألة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لا يمكن حلها بالقوة، بل بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأضاف أن بوتين أطلع نظيره الصيني على محادثاته الهاتفية الأخيرة مع قادة يلعبون أدواراً محورية في الملف الإيراني، وأكد استعداد روسيا لتأدية دور الوسيط بين إيران وإسرائيل إذا لزم الأمر.

وبدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، بدعم أمريكي، هجوماً واسعاً على إيران بقصف مبانٍ سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

ومساء اليوم نفسه بدأت إيران الردّ بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلّفَت إلى جانب القتلى والجرحى أضراراً مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.