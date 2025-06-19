وأوضح المسؤولان أن هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي والغموض الذي يكتنف موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن مشاركة بلاده في الهجمات التي تشنّها إسرائيل ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، لليوم السادس، ما تسبب في موجات نزوح داخل العاصمة طهران.

وفي سياق متصل، أصدرت السفارة الأمريكية في قطر، اليوم الخميس، تحذيراً مؤقتاً يقيّد دخول موظفيها إلى قاعدة العديد الجوية، التي تُعد أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وناشدت المواطنين الأمريكيين في قطر اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل تصاعد الأعمال العسكرية بالمنطقة.

وأكد أحد المسؤولين الأمريكيين أن السفن التي جرى نقلها غادرت ميناء في البحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي، على حين جرى إخلاء طائرات غير محصنة من قاعدة العديد في قطر.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات "ليست غير مألوفة"، مشدداً على أن "حماية القوات هي أولوية قصوى".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، نُقل عدد كبير من طائرات التزود بالوقود إلى أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط عبر إرسال طائرات مقاتلة وحاملة طائرات من منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وفي خضم هذه التطورات، تواصل إسرائيل حملتها الجوية التي بدأت يوم الجمعة الماضي، معللة ذلك بتوصلها إلى أن إيران باتت على وشك تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.

من جانبه، حذر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف، يوم الأربعاء، من أن بلاده سترد بقوة في حال شاركت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحملة العسكرية الإسرائيلية.