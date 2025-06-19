وأشار ناطق باسم المستشفى إلى "تضرّر المستشفى بأضرار واسعة في مناطق مختلفة. نقيّم الأضرار راهناً بما في ذلك الإصابات، ونطلب من المواطنين عدم المجيء إلى المستشفى في الوقت الراهن".

ويُعدّ "سوروكا"، الواقع في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، المستشفى الرئيسي في منطقة النقب، ويشكّل أحد أبرز المراكز الطبية لدى الاحتلال الإسرائيلي، إذ يقدّم خدماته الطبية لنحو مليون نسمة في جنوب البلاد.

ويتبع المستشفى لمجموعة "كلاليت" التابعة لما يُعرف بـ"خدمات الصحة الشاملة" في إسرائيل، ويُعتبر ثالث أكبر مستشفى في البلاد، إذ يضم 1191 سريراً على مساحة تبلغ 286 دونماً وسط مدينة بئر السبع.

كما يرتبط المستشفى ارتباطاً وثيقاً بجامعة "بن غوريون" في النقب، ويضم حرم كلية العلوم الصحية التابعة لها. وفي سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، يبرز مستشفى سوروكا مركزاً أساسياً لاستقبال وعلاج جنود الاحتلال المصابين خلال العمليات العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية.

فقد أعلن المستشفى، قبل أيام، وصول إجمالي عدد الجنود الذين تلقوا العلاج فيه منذ بدء العدوان إلى 4189 جندياً.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، بينما ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دعا خلالها طهران إلى الاستسلام من دون أي شروط، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.