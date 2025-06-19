الهجمات على إيران
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال يهاجم مفاعل أراك النووي.. ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: انتهاك جديد للقانون الدولي
أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني في تقرير، اليوم الخميس، أن إسرائيل شنت هجوماً استهدف مفاعل أراك النووي، الذي يعمل بالماء الثقيل، ويقع على بُعد 250 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طهران.
جيش الاحتلال يهاجم مفاعل أراك النووي.. ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: انتهاك جديد للقانون الدولي
جيش الاحتلال يهاجم مفاعل آراك النووي الإيراني / وسائل التواصل
19 يونيو 2025

وذكر التقرير أنه "لا يوجد أي خطر إشعاعي على الإطلاق"، وأن المنشأة قد جرى إخلاؤها بالفعل قبل الهجوم، قبيل تحذير إسرائيلي في وقت مبكر من صباح الخميس باستهداف المنشأة.

في سياق ذلك، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن إسرائيل هاجمت مفاعل الأبحاث ومجمع الماء الثقيل في خنداب "في انتهاك جديد للقانون الدولي".

وأضافت المنظمة في بيان الخميس، أنه جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً بالتهديدات والهجمات الإسرائيلية، لكن الوكالة لم تتخذ أي إجراء، مشيرة إلى أنه “لا إصابات ولا خطر على سكان المنطقة في ظل اتخاذ ترتيبات مسبقة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طلب فجر الخميس من سكان قريتي أراك وخنداب الإيرانيتين الواقعتين قرب منشآت نووية، إلى الإخلاء معلناً ضربات وشيكة.

وقال على تليغرام: "تدعو قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل عاجل السكان والعمال وأي شخص موجود في قريتي أراك وخنداب الإيرانيتين (...) إلى إخلائهما فورا قبل أن تضرب منشآت عسكرية".

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، بينما ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دعا خلالها طهران إلى الاستسلام من دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
السيستاني يحذر من انفجار الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو إلى تدخل دولي عاجل
بوتين وشي: حل الملف النووي الإيراني لا يمكن بالقوة
طهران.. عراقجي يلتقي نظراءه الأوروبيين في جنيف الجمعة
غارة إسرائيلية على النبطية تسفر عن قتيل وجريح في خرق جديد لوقف إطلاق النار مع لبنان
الجيش الأمريكي يعيد تموضع قواته في الشرق الأوسط تحسباً لهجوم إيراني محتمل
عشرات الجرحى في هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل.. وعراقجي: سيندمون ويدفعون الثمن
صحف أمريكية: ترمب وافق سراً على خطط لضرب إيران.. ومُنشأة فوردو أحد الأهداف المُحتملة
جيش الاحتلال يهاجم مفاعل أراك النووي.. ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: انتهاك جديد للقانون الدولي
تعرّف مستشفى سوروكا.. أحد أكبر مستشفيات إسرائيل ومركز رئيسي لعلاج جنود الاحتلال المصابين في غزة
بوتين: قدمنا مقترحات حلول تضمن مصالح إيران النووية وتبدّد مخاوف إسرائيل
عدوان متواصل على الضفة.. إغلاق خانق واقتحامات مستمرة وسط استهداف المدنيين وهدم منازلهم
ارتفاع مستمر بعدد الشهداء والجرحى.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وقتل الجوعى في غزة
يحمل رأساً معدلاً.. إسرائيل تحقق في صاروخ أطلقته إيران يحمل كميات مضاعفة من المواد المتفجرة
مصدر دبلوماسي: وزراء أوروبيون يعقدون محادثات نووية مع إيران الجمعة في جنيف
خشية حرب طويلة.. إعلام أمريكي: ترمب وافق على خطط ضرب إيران لكنه لم يأمر بتنفيذها
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us