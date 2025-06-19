الهجمات على إيران
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بوتين: قدمنا مقترحات حلول تضمن مصالح إيران النووية وتبدّد مخاوف إسرائيل
أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، ضرورة العمل على إنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران، مشيراً إلى أن بلاده قدمت مقترحات حلول لذلك، بإمكانها ضمان مصالح إيران في مجال الطاقة النووية السلمية، وأيضاً تبديد المخاوف الأمنية لإسرائيل.
بوتين: قدمنا مقترحات حلول تضمن مصالح إيران النووية وتبدّد مخاوف إسرائيل
بوتين خلال لقائه المسؤولين التنفيذيين لوكالات الأنباء الرائدة في العالم بمعهد سانت بطرسبرغ للموسيقى / Reuters
19 يونيو 2025

وقال بوتين في معرض إجابته عن أسئلة المسؤولين التنفيذيين لوكالات الأنباء الرائدة في العالم بمعهد سانت بطرسبرغ للموسيقى: "الصواب هو البحث عن سبل إنهاء الأعمال العدائية وإيجاد سبل تضمن مصالح إيران وإسرائيل".

وأشار إلى أن "المصانع تحت الأرضية" الإيرانية لا تزال قائمة، مضيفاً: "في هذا السياق، علينا جميعاً البحث عن سبل لوقف الصراع، والتوصل إلى اتفاق".

وقال: "لقد أرسلنا إشارات معينة إلى أصدقائنا الإيرانيين. وبشكل عام، من الممكن ضمان مصالح إيران في الطاقة النووية السلمية وتخفيف مخاوف إسرائيل بشأن القضايا الأمنية".

ولفت بوتين إلى أن بلاده ناقشت تفاصيل مقترحات الحلول تلك مع إسرائيل والولايات المتحدة. وأكد أنهم نقلوا المقترحات إلى الأطراف المعنية، قائلاً: "نحن لا نفرض أي شيء على أحد، نتحدث فقط عن كيفية رؤيتنا لطريقة ممكنة للخروج من الوضع".

وتابع أن القرار النهائي يعود للقيادة السياسية في إسرائيل وإيران.

ورداً على سؤال ما إذا كانت هناك خطة روسية لدعم إيران، قال بوتين: "لا يوجد في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية أي بند يتعلق بالدفاع، وأصدقاؤنا الإيرانيون لا يطلبون ذلك".

وتابع: "(لا يزال) الخبراء الروس يعملون في منشأة بوشهر النووية في إيران، وهناك 250 شخصاً، وقد يصل عددهم إلى 600، أليس هذا دعماً؟".

وردَّ بوتين أيضاً على سؤال بشأن هجوم محتمل على المرشد الإيراني علي خامنئي قائلاً: "لا أريد حتى مناقشة مثل هذا الاحتمال".

وبشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هجمات إسرائيل قد تغيّر النظام في إيران، قال بوتين إنه يجب النظر دائماً إلى ما إذا كان الهدف الرئيسي يتحقق أم لا قبل البدء في شيء ما.

وأضاف: "نرى اليوم في إيران، مع كل تعقيدات العمليات السياسية الداخلية الجارية هناك، أن هناك تكاتفاً في المجتمع حول القيادة السياسية للبلاد".

مصدر:TRT Arabi
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