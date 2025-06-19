وفي بيان صدر اليوم الخميس عن مكتبه، أدان السيستاني بشدة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، محذراً من العواقب الخطيرة لأي محاولة لاستهداف القيادات الدينية والسياسية العليا في إيران، واعتبر أن مثل هذه الخطوة تمثل تجاوزاً صارخاً للمعايير الدينية والأخلاقية، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد البيان أن الأوضاع في المنطقة تقف على شفا هاوية، مطالباً المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الإسلامية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الحرب واحتواء التصعيد، والسعي نحو حل سلمي عادل للملف النووي الإيراني، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي.

تأتي هذه التحذيرات في وقت يعيش فيه العراق حالة من القلق والترقب، وسط مخاوف من انزلاقه إلى دائرة الصراع، لاسيما مع تكرار خروقات الطيران الإسرائيلي للأجواء العراقية، منذ بداية العدوان على إيران فجر الجمعة.