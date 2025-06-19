الهجمات على إيران
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السيستاني يحذر من انفجار الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو إلى تدخل دولي عاجل
حذّر المرجع الديني في العراق علي السيستاني، من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على إيران، مشيراً إلى أن تصاعد هذا العدوان العسكري قد يفضي إلى فقدان السيطرة الكاملة على أوضاع المنطقة، ويفتح الباب أمام "فوضى عارمة تُفاقم معاناة شعوبها".
السيستاني يحذر من انفجار الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو إلى تدخل دولي عاجل
المرجع الديني العراقي علي السيستاني / AA
19 يونيو 2025

وفي بيان صدر اليوم الخميس عن مكتبه، أدان السيستاني بشدة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، محذراً من العواقب الخطيرة لأي محاولة لاستهداف القيادات الدينية والسياسية العليا في إيران، واعتبر أن مثل هذه الخطوة تمثل تجاوزاً صارخاً للمعايير الدينية والأخلاقية، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد البيان أن الأوضاع في المنطقة تقف على شفا هاوية، مطالباً المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الإسلامية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الحرب واحتواء التصعيد، والسعي نحو حل سلمي عادل للملف النووي الإيراني، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي.

تأتي هذه التحذيرات في وقت يعيش فيه العراق حالة من القلق والترقب، وسط مخاوف من انزلاقه إلى دائرة الصراع، لاسيما مع تكرار خروقات الطيران الإسرائيلي للأجواء العراقية، منذ بداية العدوان على إيران فجر الجمعة.

مصدر:TRT ARABI
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السيستاني يحذر من انفجار الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو إلى تدخل دولي عاجل
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