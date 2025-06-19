الهجمات على إيران
1 دقيقة قراءة
طهران.. عراقجي يلتقي نظراءه الأوروبيين في جنيف الجمعة
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن وزير الخارجية عباس عراقجي أكد اليوم الخميس، أنه سيلتقي نظراءه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، موضحةً أن الاجتماع سيُعقَد بناءً على طلب الدول الأوروبية الثلاث.
طهران.. عراقجي يلتقي نظراءه الأوروبيين في جنيف الجمعة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي / Reuters
19 يونيو 2025

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) بأن وزير الخارجية سوف يتوجه إلى جنيف من أجل إجراء اللقاءات غداً الجمعة.

 وفي وقت سابق علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر دبلوماسية أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ونظيريه الفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي يعتزمون لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف غداً الجمعة.

 ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما تردّ طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة خلّفَت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام بلا شروط، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
السيستاني يحذر من انفجار الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو إلى تدخل دولي عاجل
بوتين وشي: حل الملف النووي الإيراني لا يمكن بالقوة
طهران.. عراقجي يلتقي نظراءه الأوروبيين في جنيف الجمعة
غارة إسرائيلية على النبطية تسفر عن قتيل وجريح في خرق جديد لوقف إطلاق النار مع لبنان
الجيش الأمريكي يعيد تموضع قواته في الشرق الأوسط تحسباً لهجوم إيراني محتمل
عشرات الجرحى في هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل.. وعراقجي: سيندمون ويدفعون الثمن
صحف أمريكية: ترمب وافق سراً على خطط لضرب إيران.. ومُنشأة فوردو أحد الأهداف المُحتملة
جيش الاحتلال يهاجم مفاعل أراك النووي.. ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: انتهاك جديد للقانون الدولي
تعرّف مستشفى سوروكا.. أحد أكبر مستشفيات إسرائيل ومركز رئيسي لعلاج جنود الاحتلال المصابين في غزة
بوتين: قدمنا مقترحات حلول تضمن مصالح إيران النووية وتبدّد مخاوف إسرائيل
عدوان متواصل على الضفة.. إغلاق خانق واقتحامات مستمرة وسط استهداف المدنيين وهدم منازلهم
ارتفاع مستمر بعدد الشهداء والجرحى.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وقتل الجوعى في غزة
يحمل رأساً معدلاً.. إسرائيل تحقق في صاروخ أطلقته إيران يحمل كميات مضاعفة من المواد المتفجرة
مصدر دبلوماسي: وزراء أوروبيون يعقدون محادثات نووية مع إيران الجمعة في جنيف
خشية حرب طويلة.. إعلام أمريكي: ترمب وافق على خطط ضرب إيران لكنه لم يأمر بتنفيذها
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us