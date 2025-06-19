وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) بأن وزير الخارجية سوف يتوجه إلى جنيف من أجل إجراء اللقاءات غداً الجمعة.

وفي وقت سابق علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر دبلوماسية أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ونظيريه الفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي يعتزمون لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف غداً الجمعة.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما تردّ طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة خلّفَت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام بلا شروط، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.