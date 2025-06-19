الهجمات على إيران
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يحمل رأساً معدلاً.. إسرائيل تحقق في صاروخ أطلقته إيران يحمل كميات مضاعفة من المواد المتفجرة
قال مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تقديرات تشير إلى إطلاق إيران، مساء الأربعاء، صاروخاً يحمل كميات من المتفجرات تفوق ما يحملها صاروخ شهاب 3 الذي أطلقته طهران خلال الأيام الماضية.
يحمل رأساً معدلاً.. إسرائيل تحقق في صاروخ أطلقته إيران يحمل كميات مضاعفة من المواد المتفجرة
الاحتلال الإسرائيلي يحقق في الصاروخ الذي أطلقته إيران قبل ساعات / Reuters
19 يونيو 2025

وذكر المسؤول لصحيفة معاريف العبرية أن إيران أطلقت مؤخراً صواريخ تحمل كميات مضاعفة من المواد المتفجرة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إن الجيش فتح تحقيقاً في نوعية الصاروخ الذي أطلقته إيران صوب مدينة بات يام وأدى إلى أضرار كبيرة في مبنى متعدد الطوابق وإن كان يحمل رأساً معدلاً يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات.

وتشير تقديرات إسرائيلية، حسب الصحيفة، إلى أن إيران أطلقت على إسرائيل صاروخ خرمشهر وقد حمل أكثر من طن من المتفجرات.

وقال المسوؤل إن الجيش يحقق في عدد من الصواريخ الإيرانية ونوعية الرؤوس الحربية التي حملتها، وذكر أن صاروخاً إيرانياً أطلق مساء الأربعاء، جرى اعتراضه بواسطة منظومة "حيتس"، إلا أنه استدعى إطلاق صاروخ ثان من منظومة القبة الحديدة نظراً إلى حجمه وكمية المتفجرات التي يحملها للتأكد من تفجيره بشكل كامل.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.

مصدر:TRT Arabi
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