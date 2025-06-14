وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد ارتفع عدد المصابين الإسرائيليين جراء الضربات الإيرانية إلى نحو 70 شخصاً، بينهم حالتان في وضع حرج، بالإضافة إلى مقتل شخص. كما جرى إجلاء نحو 300 شخص في تل أبيب بعد تضرر منازلهم، إضافة إلى إجلاء 100 آخرين في بلدية رمات غان.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الصواريخ الإيرانية دمرت بالكامل تسعة مبانٍ في رمات غان، وتسببت في أضرار طالت مئات الشقق والمركبات.

مشاهد الدمار والجرحى التي خرجت من تل أبيب، والتي وثّقت ضربات مباشرة لعشرات الصواريخ، أثارت تساؤلات جديدة حول مدى فاعلية أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، رغم سنوات طويلة من الاستثمار والتطوير.

وقد شكّلت هذه الضربات أحد أكبر التحديات التي واجهتها منظومة الدفاع الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي شملت محاولة التصدي لصواريخ من غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن، إلى جانب إيران.

وبحسب مسؤول أمريكي، فقد ساعدت أنظمة الدفاع الأمريكية في اعتراض بعض الصواريخ الإيرانية. ورغم زعم الاحتلال الإسرائيلي اعتراض معظم الصواريخ، إلا أن إيران تمكنت من إلحاق خسائر بشرية وأضرار مادية ونشر الذعر داخل إسرائيل من خلال هجماتها المستمرة.



نظرة على مكونات الدفاع الجوي الإسرائيلي: